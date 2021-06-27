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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Слуцк
Рух - Слуцк: обзор матча 27 июня 2021
Рух
27.06.2021, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Слуцк
63'
Д. Лаптев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Слуцк
Желтая карточка
В. Садовский
90'
88'
Замена
E. Semenov
️️️️
С. Глебко
Замена
О. Никифоренко
️️️️
А. Концевой
86'
Замена
H. Söderström
️️️️
Е. Шевченко
79'
76'
Замена
Ю. Клочков
️️️️
Е. Велько
Замена
E. Bakaj
️️️️
Д. Лаптев
71'
Замена
В. Садовский
️️️️
П. Савицкий
71'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лаптев
Пас отдал
А. Концевой
63'
Желтая карточка
Е. Шевченко
61'
50'
Желтая карточка
И. Ращеня
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Слуцк
12
Artem Gomelko
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Hampus Söderström
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Слуцк
12
Дмитрий Харитонов
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
8
Egor Semenov
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
4-4-2
1
Павлюченко
2
Печенин
33
Рахманов
5
Виллиам
77
Юзепчук
88
Савицкий
80
Концевой
2
Тве
19
Гречихо
21
Шевченко
10
Лаптев
3-1-1-2-3
12
14
Анюкевич
5
Жевнеров
4
Ращеня
15
Бочеров
44
Бутаревич
77
Сасин
17
Потапенко
17
Глебко
22
Велько
29
Альфред
21
Шевченко
8
8
21
Шевченко
80
Концевой
82
Никифоренко
82
Никифоренко
80
Концевой
10
Лаптев
0
0
10
Лаптев
88
Савицкий
90
Садовский
90
Садовский
88
Савицкий
22
Велько
7
Клочков
7
Клочков
22
Велько
17
Глебко
8
8
17
Глебко
Остались в запасе
Рух
Слуцк
17
Кирилл Черноок
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
34
Артем Петренко
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
74
Михаил Сачковский
ОП
20
Денис Образов
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Остались в запасе
17
Кирилл Черноок
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
42
Джонатан Джон
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
74
Михаил Сачковский
ОП
20
Денис Образов
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Статистика матча Рух - Слуцк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Городской
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Слуцк
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