Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Рух
Слуцк - Рух: обзор матча 20 ноября 2021
Слуцк
20.11.2021, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Рух
40'
А. Бутаревич
53'
Д. Сасин
72'
С. Альфред
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Рух
Замена
В. Бочеров
️️️️
А. Бутаревич
77'
74'
Замена
В. Садовский
️️️️
К. Печенин
ГОЛ! 3:0!
С. Альфред
Пас отдал
А. Бутаревич
72'
Желтая карточка
Д. Сасин
58'
57'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
П. Савицкий
Желтая карточка
Д. Образов
56'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сасин
Пас отдал
С. Альфред
53'
51'
Вторая желтая
E. Bakaj
46'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
Г. Кики
ГОЛ! 1:0!
А. Бутаревич
Пас отдал
С. Альфред
40'
37'
Желтая карточка
E. Bakaj
Желтая карточка
С. Баланович
29'
21'
Желтая карточка
Д. Тве
Желтая карточка
А. Бутаревич
20'
14'
Желтая карточка
Г. Кики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
22
Евгений Велько
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
2
Давид Тве
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
Слуцк
12
Artem Gomelko
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
27
Maxim Focşa
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
88
Денис Ковалевич
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
8
Hampus Söderström
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
3-2-5
23
Баланович
20
Образов
5
Жевнеров
44
Бутаревич
8
29
Альфред
12
Былинкин
7
77
Сасин
30
Брановец
3-1-3-3
1
Павлюченко
77
Юзепчук
15
Кики
2
Печенин
55
Нойок
2
Тве
19
Гречихо
88
Савицкий
0
80
Концевой
21
Шевченко
44
Бутаревич
15
Бочеров
15
Бочеров
44
Бутаревич
88
Савицкий
88
Ковалевич
88
Ковалевич
88
Савицкий
15
Кики
10
Лаптев
10
Лаптев
15
Кики
2
Печенин
90
Садовский
90
Садовский
2
Печенин
Остались в запасе
Слуцк
Рух
12
Artem Gomelko
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
27
Maxim Focşa
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
82
Олег Никифоренко
ЦП
8
Hampus Söderström
ЦФ
Остались в запасе
12
Artem Gomelko
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
27
Maxim Focşa
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
82
Олег Никифоренко
ЦП
8
Hampus Söderström
ЦФ
Статистика матча Слуцк - Рух
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Городской
Новости команд
Все
Слуцк
Рух
«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.21 11:36
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025
2025.11.02 14:50
«Динамо Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.01 11:21
«Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025
2025.10.25 16:50
«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.21 11:36
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025
2025.11.02 14:50
«Динамо Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.01 11:21
«Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025
2025.10.25 16:50
Защитник сборной Белоруссии Юзепчук может перейти в московский клуб
2022.01.16 13:38
6
«Спартак» – об интересе к Орешкевичу: «Разумеется, это фантазии»
2021.12.30 07:47
1
«Рух» подтвердил, что «Спартак» интересуется форвардом Орешкевичем
2021.12.30 00:44
2
«Чемпионат»: «Зенит» отказался от белорусского вратаря Павлюченко по финансовым причинам
2021.08.20 18:23
9
Вратарь сборной Белоруссии Павлюченко не прошел просмотр в «Зените»
2021.08.11 23:59
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+