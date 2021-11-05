Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Витебск
Рух - Витебск: обзор матча 05 ноября 2021
Рух
05.11.2021, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Витебск
18'
Е. Шевченко
90+2'
В. Садовский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Витебск
Замена
️️️️
Д. Тве
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
В. Садовский
Пас отдал
К. Печенин
90'
+2
Замена
В. Садовский
️️️️
А. Концевой
90'
+1
Желтая карточка
К. Печенин
83'
81'
Замена
К. Ермакович
️️️️
В. Глинский
73'
Замена
Р. Лисовский
️️️️
А. Ксенофонтов
Замена
Д. Лаптев
️️️️
E. Bakaj
70'
Желтая карточка
О. Никифоренко
66'
Желтая карточка
F. Jovic
51'
41'
Желтая карточка
Р. Теверов
ГОЛ! 1:0!
Е. Шевченко
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
82
Олег Никифоренко
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
0
E. Bakaj
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
6
Владислав Глинский
ЦФ
5
Андрей Лебедев
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
88
Денис Ковалевич
ЦП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
Витебск
7
Роман Лисовский
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
23
Дмитрий Воробьёв
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
2-1-3-4
1
Павлюченко
2
Печенин
77
Юзепчук
55
Нойок
82
Никифоренко
19
Гречихо
2
Тве
0
14
80
Концевой
21
Шевченко
1-3-5
4
Скитов
0
20
Краснов
80
Ксенофонтов
6
Глинский
11
Матвеенко
9
Теверов
2
Шемрук
5
Лебедев
80
Концевой
90
Садовский
90
Садовский
80
Концевой
0
10
Лаптев
10
Лаптев
0
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
6
Глинский
8
Ермакович
8
Ермакович
6
Глинский
Остались в запасе
Рух
Витебск
21
Александр Нечаев
ВР
88
Денис Ковалевич
ЦП
17
Кирилл Черноок
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
23
Дмитрий Воробьёв
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
88
Денис Ковалевич
ЦП
17
Кирилл Черноок
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ЦФ
23
Дмитрий Воробьёв
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Рух - Витебск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
Новости команд
Все
Рух
Витебск
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Защитник сборной Белоруссии Юзепчук может перейти в московский клуб
2022.01.16 13:38
6
«Спартак» – об интересе к Орешкевичу: «Разумеется, это фантазии»
2021.12.30 07:47
1
«Рух» подтвердил, что «Спартак» интересуется форвардом Орешкевичем
2021.12.30 00:44
2
«Чемпионат»: «Зенит» отказался от белорусского вратаря Павлюченко по финансовым причинам
2021.08.20 18:23
9
Вратарь сборной Белоруссии Павлюченко не прошел просмотр в «Зените»
2021.08.11 23:59
14
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+