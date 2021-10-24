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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Рух
Торпедо-БелАЗ - Рух: обзор матча 24 октября 2021
Торпедо-БелАЗ
24.10.2021, воскресенье, 15:30
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
3 : 3
Завершен
Рух
46'
К. Премудров
57'
Д. Яшин
61'
Н. Николаевич
22'
А. Нойок
42'
П. Савицкий
52'
Д. Тве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Рух
Замена
E. Astakhov
️️️️
А. Антилевский
83'
Желтая карточка
К. Премудров
78'
74'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Концевой
Замена
M. Afanasjev
️️️️
К. Кириленко
72'
Замена
F. Oya
️️️️
Н. Николаевич
72'
Желтая карточка
К. Кириленко
66'
ГОЛ! 3:3!
Н. Николаевич
61'
58'
Желтая карточка
H. Söderström
ГОЛ! 2:3!
Д. Яшин
57'
52'
ГОЛ! 1:3!
Д. Тве
Пас отдал
А. Концевой
ГОЛ! 1:2!
К. Премудров
46'
46'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
П. Савицкий
42'
ГОЛ! 0:2!
П. Савицкий
Пас отдал
К. Печенин
36'
Замена
В. Садовский
️️️️
А. Рахманов
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Нойок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
19
Виталий Устинов
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
0
E. Bakaj
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
24
Арсений Забродский
ВР
9
Dmitry Korolenok
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
0
M. Afanasjev
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
9
Павел Кленье
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
82
Олег Никифоренко
ЦП
17
Кирилл Черноок
ЦФ
0
A. Miroevski
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
1-1-5-4
88
Яшин
2
Носко
20
Велозо
6
Премудров
13
Николаевич
11
Антилевский
19
Устинов
90
Антилевский
12
Гружевский
88
Кириленко
1
Бушма
3-1-2-4
1
Павлюченко
77
Юзепчук
33
Рахманов
2
Печенин
55
Нойок
88
Савицкий
2
Тве
8
14
80
Концевой
0
88
Кириленко
0
0
88
Кириленко
11
Антилевский
27
27
11
Антилевский
13
Николаевич
0
0
13
Николаевич
88
Савицкий
82
Никифоренко
82
Никифоренко
88
Савицкий
33
Рахманов
90
Садовский
90
Садовский
33
Рахманов
80
Концевой
10
Лаптев
10
Лаптев
80
Концевой
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Рух
24
Арсений Забродский
ВР
9
Dmitry Korolenok
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
9
Павел Кленье
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
21
Александр Нечаев
ВР
17
Кирилл Черноок
ЦФ
0
A. Miroevski
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
9
Dmitry Korolenok
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
9
Павел Кленье
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
17
Кирилл Черноок
ЦФ
0
A. Miroevski
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Рух
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
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