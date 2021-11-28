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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Динамо-Брест
Рух - Динамо-Брест: обзор матча 28 ноября 2021
Рух
28.11.2021, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Динамо-Брест
79'
А. Нойок (П)
29'
С. Беленький
56'
С. Беленький
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Динамо-Брест
Красная карточка
Г. Кики
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Нойок
79'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
О. Никифоренко
66'
62'
Замена
M. Lotysh
️️️️
В. Потороча
56'
ГОЛ! 0:2!
С. Беленький
Желтая карточка
А. Нойок
42'
39'
Замена
А. Слабашевич
️️️️
А. Шестюк
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Беленький
Желтая карточка
О. Никифоренко
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
82
Олег Никифоренко
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
0
A. Miroevski
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
45
Илья Москаленчик
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
88
Денис Ковалевич
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
Динамо-Брест
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
15
Franck Nunke
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
89
Maksim Lotysh
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
2-1-2-4
1
Павлюченко
15
Кики
77
Юзепчук
55
Нойок
82
Никифоренко
19
Гречихо
90
Садовский
80
Концевой
14
0
1-4-5
25
Степанов
32
Ясюкевич
15
Орешкевич
23
Олехнович
26
Тихоновский
45
Москаленчик
9
Шестюк
19
Беленький
96
Потороча
55
Аффи
99
Юдчиц
82
Никифоренко
88
Ковалевич
88
Ковалевич
82
Никифоренко
9
Шестюк
21
Слабашевич
21
Слабашевич
9
Шестюк
96
Потороча
89
89
96
Потороча
Остались в запасе
Рух
Динамо-Брест
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
21
Александр Нечаев
ВР
10
Денис Лаптев
ЦФ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
15
Franck Nunke
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
1
Артем Денисенко
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
21
Александр Нечаев
ВР
10
Денис Лаптев
ЦФ
Остались в запасе
27
Сергей Усеня
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
15
Franck Nunke
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
1
Артем Денисенко
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Рух - Динамо-Брест
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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