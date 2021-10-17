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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Динамо Мн
Рух - Динамо Мн: обзор матча 17 октября 2021
Рух
17.10.2021, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Динамо Мн
25'
А. Концевой
6'
А. Бацула
34'
И. Бахар
84'
Д. Латыхов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Динамо Мн
86'
Желтая карточка
И. Бахар
86'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
И. Бахар
84'
ГОЛ! 1:3!
Д. Латыхов
Желтая карточка
А. Концевой
76'
75'
Желтая карточка
Д. Латыхов
69'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
В. Ложкин
69'
Замена
A. Rios
️️️️
Ж. По
Замена
Д. Тве
️️️️
П. Савицкий
63'
Замена
E. Bakaj
️️️️
Д. Лаптев
57'
Замена
К. Печенин
️️️️
Д. Гречихо
56'
46'
Замена
В. Климович
️️️️
С. Матвейчик
Желтая карточка
Д. Гречихо
44'
Желтая карточка
П. Павлюченко
37'
Желтая карточка
Г. Кики
36'
34'
ГОЛ! 1:2!
И. Бахар
Пас отдал
М. Швецов
Желтая карточка
Е. Шевченко
31'
Вторая желтая
А. Вакулич
31'
Желтая карточка
А. Вакулич
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Концевой
Пас отдал
Д. Лаптев
25'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Бацула
Пас отдал
С. Матвейчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
8
Александр Селява
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
14
Антон Путило
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Давид Тве
ЦП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
0
A. Miroevski
ЦФ
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
5
Владислав Калинин
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
3-1-3-3
1
Павлюченко
33
Рахманов
15
Кики
77
Юзепчук
55
Нойок
88
Савицкий
24
Вакулич
19
Гречихо
10
Лаптев
21
Шевченко
80
Концевой
2-2-2-4
1
Хаткевич
3
Матвейчик
3
Швецов
47
Козлов
8
Селява
17
Бахар
7
Быков
29
Бацула
97
По
14
Путило
25
Ложкин
19
Гречихо
2
Печенин
2
Печенин
19
Гречихо
88
Савицкий
2
Тве
2
Тве
88
Савицкий
10
Лаптев
0
0
10
Лаптев
97
По
0
0
97
По
17
Бахар
37
Давискиба
37
Давискиба
17
Бахар
25
Ложкин
8
Латыхов
8
Латыхов
25
Ложкин
3
Матвейчик
17
Климович
17
Климович
3
Матвейчик
Остались в запасе
Рух
Динамо Мн
21
Александр Нечаев
ВР
90
Всеволод Садовский
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
0
A. Miroevski
ЦФ
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
5
Владислав Калинин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
90
Всеволод Садовский
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
0
A. Miroevski
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
5
Владислав Калинин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Рух - Динамо Мн
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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