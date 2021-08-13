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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Ислочь
Рух - Ислочь: обзор матча 13 августа 2021
Рух
13.08.2021, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
7 : 1
Завершен
Ислочь
12'
Г. Кики
16'
А. Рахманов
36'
Д. Лаптев
48'
И. Дибанго (АГ)
57'
А. Концевой
60'
Д. Гречихо
81'
Виллиам
71'
В. Морозов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Ислочь
ГОЛ! 7:1!
Виллиам
81'
71'
ГОЛ с пенальти! 6:1!
В. Морозов
Замена
Виллиам
️️️️
Г. Кики
64'
64'
Замена
В. Пигас
️️️️
D. Nekrashevich
Замена
О. Никифоренко
️️️️
П. Савицкий
62'
Замена
В. Садовский
️️️️
Д. Лаптев
62'
ГОЛ! 6:0!
Д. Гречихо
Пас отдал
А. Рахманов
60'
57'
Желтая карточка
В. Морозов
ГОЛ! 5:0!
А. Концевой
57'
54'
Замена
В. Морозов
️️️️
Ю. Козыренко
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
И. Дибанго
48'
46'
Замена
D. Komarovsky
️️️️
О. Патоцкий
ГОЛ! 3:0!
Д. Лаптев
36'
Желтая карточка
Д. Гречихо
25'
ГОЛ! 2:0!
А. Рахманов
16'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кики
Пас отдал
А. Рахманов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
Ислочь
30
Boris Pankratov
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
7
Юрий Козыренко
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
10
Руслан Лисакович
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
5
Виллиам
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Ислочь
16
Владислав Василючек
ЦФ
32
Вадим Пигас
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
4-1-4-1
21
Нечаев
2
Печенин
33
Рахманов
15
Кики
77
Юзепчук
55
Нойок
19
Гречихо
2
Тве
88
Савицкий
80
Концевой
10
Лаптев
1-2-5
30
3
Глущенков
18
Степанов
91
Патоцкий
25
Дибанго
24
Санец
7
Соса
37
10
Лисакович
15
Кики
5
Виллиам
5
Виллиам
15
Кики
88
Савицкий
82
Никифоренко
82
Никифоренко
88
Савицкий
10
Лаптев
90
Садовский
90
Садовский
10
Лаптев
37
32
Пигас
32
Пигас
37
91
Патоцкий
15
15
91
Патоцкий
7
Козыренко
9
Морозов
9
Морозов
7
Козыренко
Остались в запасе
Рух
Ислочь
1
Павел Павлюченко
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
1
Павел Павлюченко
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
16
Владислав Василючек
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча Рух - Ислочь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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