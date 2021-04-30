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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Славия-Мозырь
Рух - Славия-Мозырь: обзор матча 30 апреля 2021
Рух
30.04.2021, пятница, 15:30
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
45+1'
F. Jovic
85'
Г. Кики
74'
M. Slyusar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Славия-Мозырь
Замена
А. Петренко
️️️️
П. Савицкий
88'
88'
Замена
А. Альшаник
️️️️
В. Жук
ГОЛ! 2:1!
Г. Кики
85'
79'
Желтая карточка
И. Руцкий
76'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
И. Тимонюк
74'
ГОЛ! 1:1!
M. Slyusar
Замена
Д. Лаптев
️️️️
В. Садовский
70'
68'
Замена
Н. Мельников
️️️️
I. Tlupov
Желтая карточка
В. Садовский
64'
64'
Замена
M. Slyusar
️️️️
Ф. Нар
Замена
А. Концевой
️️️️
А. Диалло
64'
ГОЛ! 1:0!
F. Jovic
Пас отдал
П. Савицкий
45'
+1
42'
Желтая карточка
D. Tetteh
Желтая карточка
Е. Шевченко
40'
38'
Замена
A. Raevskiy
️️️️
Y. Nedashkovskiy
37'
Желтая карточка
I. Tlupov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Виллиам
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
18
Владислав Жук
ЦП
0
I. Shabanov
ЦФ
0
I. Tlupov
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
0
A. Miroevski
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
13
Владислав Полоз
ПВ
14
Alexander Dygun
ЦФ
96
Ali Nasser
ЦФ
26
Leo Njengo
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
4-2-4
1
Павлюченко
2
Печенин
5
Виллиам
15
Кики
77
Юзепчук
19
Гречихо
88
Савицкий
14
90
Садовский
21
Шевченко
91
Диалло
4-1-5
16
19
Руцкий
44
Шестиловский
0
44
Тимонюк
18
Жук
0
70
8
Барсуков
7
Нар
0
91
Диалло
80
Концевой
80
Концевой
91
Диалло
90
Садовский
10
Лаптев
10
Лаптев
90
Садовский
88
Савицкий
34
Петренко
34
Петренко
88
Савицкий
44
Тимонюк
78
Якушевич
78
Якушевич
44
Тимонюк
18
Жук
10
Альшаник
10
Альшаник
18
Жук
0
0
0
0
7
Нар
0
0
7
Нар
0
11
Мельников
11
Мельников
0
Остались в запасе
Рух
Славия-Мозырь
17
Кирилл Черноок
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
0
A. Miroevski
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
14
Alexander Dygun
ЦФ
96
Ali Nasser
ЦФ
13
Владислав Полоз
ПВ
26
Leo Njengo
ЦФ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
17
Кирилл Черноок
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
0
A. Miroevski
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
Остались в запасе
14
Alexander Dygun
ЦФ
96
Ali Nasser
ЦФ
13
Владислав Полоз
ПВ
26
Leo Njengo
ЦФ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Рух - Славия-Мозырь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
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