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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Минск
Рух - Минск: обзор матча 23 июля 2021
Рух
23.07.2021, пятница, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Минск
53'
Д. Гречихо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Минск
90'
+5
Желтая карточка
Я. Яроцкий
Замена
Е. Шевченко
️️️️
Д. Тве
90'
+2
90'
Замена
Е. Малашевич
️️️️
Ю. Остроух
83'
Замена
M. Lutskiy
️️️️
Д. Алисейко
Замена
О. Никифоренко
️️️️
А. Концевой
76'
65'
Замена
O. Agwata
️️️️
Е. Богомольский
Замена
Д. Лаптев
️️️️
В. Садовский
60'
Желтая карточка
А. Нойок
59'
58'
Замена
Е. Богомольский
️️️️
M. López
ГОЛ! 1:0!
Д. Гречихо
53'
Желтая карточка
В. Садовский
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
15
Габи Кики
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
Минск
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
10
Юрий Козлов
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Минск
10
Сергей Сазончик
ЦП
7
Евгений Малашевич
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
61
Семен Столбов
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
3-1-4-2
1
Павлюченко
15
Кики
5
Виллиам
77
Юзепчук
55
Нойок
19
Гречихо
2
Тве
24
Вакулич
80
Концевой
17
Черноок
90
Садовский
3-2-1-1-4
3
Чаговец
29
25
Остроух
16
Алисейко
0
10
Козлов
23
Яроцкий
21
8
Шрамченко
6
Кузнецов
31
Пришивалко
80
Концевой
82
Никифоренко
82
Никифоренко
80
Концевой
2
Тве
21
Шевченко
21
Шевченко
2
Тве
90
Садовский
10
Лаптев
10
Лаптев
90
Садовский
25
Остроух
7
Малашевич
7
Малашевич
25
Остроух
16
Алисейко
17
17
16
Алисейко
21
19
Богомольский
19
Богомольский
21
Богомольский
0
0
Богомольский
Остались в запасе
Рух
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
88
Павел Савицкий
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
10
Сергей Сазончик
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
61
Семен Столбов
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
88
Павел Савицкий
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Остались в запасе
10
Сергей Сазончик
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
61
Семен Столбов
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Рух - Минск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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