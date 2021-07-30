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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Рух
СКА-1938 - Рух: обзор матча 30 июля 2021
СКА-1938
30.07.2021, пятница, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Рух
29'
Д. Лаптев
82'
О. Никифоренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Рух
82'
ГОЛ! 0:2!
О. Никифоренко
Пас отдал
Д. Тве
82'
Замена
E. Bakaj
️️️️
Д. Лаптев
Замена
М. Омельянчук
️️️️
Р. Папарига
76'
74'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
А. Концевой
72'
Замена
F. Jovic
️️️️
А. Нойок
66'
Желтая карточка
А. Нойок
61'
Замена
П. Савицкий
️️️️
А. Вакулич
Замена
А. Лаврик
️️️️
А. Булычев
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лаптев
Пас отдал
Д. Тве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
3
Артем Сокол
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
10
Роман Папарига
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
5
Виллиам
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Кирилл Черноок
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
1-3-5
16
Садовский
3
Сокол
7
Свирепа
55
Гирс
6
2
4
10
Убайдуллаев
27
Булычев
2
Рылач
4-1-4-1
1
Павлюченко
77
Юзепчук
15
Кики
33
Рахманов
2
Печенин
55
Нойок
80
Концевой
2
Тве
24
Вакулич
19
Гречихо
10
Лаптев
27
Булычев
55
Лаврик
55
Лаврик
27
Булычев
10
Папарига
18
Омельянчук
18
Омельянчук
10
Папарига
80
Концевой
82
Никифоренко
82
Никифоренко
80
Концевой
24
Вакулич
88
Савицкий
88
Савицкий
24
Вакулич
55
Нойок
14
14
55
Нойок
10
Лаптев
0
0
10
Лаптев
Остались в запасе
СКА-1938
Рух
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
21
Александр Нечаев
ВР
5
Виллиам
ЦЗ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Остались в запасе
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
5
Виллиам
ЦЗ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча СКА-1938 - Рух
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
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