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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Торпедо-БелАЗ
Рух - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 13 июня 2021
Рух
13.06.2021, воскресенье, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
69'
А. Концевой
82'
В. Садовский
90+4'
E. Bakaj
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Торпедо-БелАЗ
ГОЛ! 3:0!
E. Bakaj
90'
+4
Замена
E. Bakaj
️️️️
А. Концевой
84'
ГОЛ! 2:0!
В. Садовский
Пас отдал
К. Печенин
82'
75'
Замена
П. Кленье
️️️️
Ю. Павлюковец
Замена
В. Садовский
️️️️
Д. Лаптев
74'
72'
Вторая желтая
Д. Антилевский
ГОЛ! 1:0!
А. Концевой
Пас отдал
П. Савицкий
69'
64'
Желтая карточка
Д. Антилевский
Замена
П. Савицкий
️️️️
Е. Шевченко
64'
61'
Замена
M. Monteiro
️️️️
Y. Gabovda
53'
Замена
К. Кириленко
️️️️
А. Антилевский
Замена
А. Рахманов
️️️️
А. Диалло
53'
52'
Желтая карточка
Y. Gabovda
Красная карточка
Виллиам
48'
46'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
В. Горбачик
46'
Замена
К. Премудров
️️️️
А. Макаров
45'
Желтая карточка
В. Устинов
Желтая карточка
К. Печенин
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Виллиам
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Hampus Söderström
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
0
M. Afanasjev
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
29
Matheus Monteiro
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
4-2-4
1
Павлюченко
2
Печенин
5
Виллиам
15
Кики
77
Юзепчук
19
Гречихо
80
Концевой
14
10
Лаптев
21
Шевченко
91
Диалло
3-4-4
44
Аусси
5
Бурко
3
Одеойибо
19
Устинов
21
Макаров
11
Антилевский
32
Павлюковец
33
Горбачик
1
Бушма
90
Антилевский
7
91
Диалло
33
Рахманов
33
Рахманов
91
Диалло
21
Шевченко
88
Савицкий
88
Савицкий
21
Шевченко
80
Концевой
0
0
80
Концевой
10
Лаптев
90
Садовский
90
Садовский
10
Лаптев
7
29
29
7
11
Антилевский
88
Кириленко
88
Кириленко
11
Антилевский
32
Павлюковец
9
Кленье
9
Кленье
32
Павлюковец
33
Горбачик
13
Николаевич
13
Николаевич
33
Горбачик
21
Макаров
6
Премудров
6
Премудров
21
Макаров
Остались в запасе
Рух
Торпедо-БелАЗ
8
Hampus Söderström
ЦФ
17
Кирилл Черноок
АП
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
16
Евгений Абрамович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
0
F. Oya
ЦФ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
8
Hampus Söderström
ЦФ
17
Кирилл Черноок
АП
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
0
F. Oya
ЦФ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Рух - Торпедо-БелАЗ
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
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