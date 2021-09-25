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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - БАТЭ
Рух - БАТЭ: обзор матча 25 сентября 2021
Рух
25.09.2021, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
БАТЭ
60'
E. Bakaj
81'
А. Концевой
39'
Я. Филипович
42'
В. Громыко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - БАТЭ
Замена
О. Никифоренко
️️️️
А. Концевой
89'
Замена
F. Jovic
️️️️
Е. Шевченко
89'
ГОЛ! 2:2!
А. Концевой
Пас отдал
Д. Гречихо
81'
79'
Замена
В. Тор Виллумсон
️️️️
В. Громыко
78'
Пенальти не реализован!
Н. Сигневич
66'
Замена
Н. Милич
️️️️
Ш. Умаров
ГОЛ! 1:2!
E. Bakaj
60'
Замена
П. Савицкий
️️️️
А. Вакулич
60'
Замена
E. Bakaj
️️️️
Д. Лаптев
59'
55'
Желтая карточка
Д. Нечаев
46'
Замена
М. Бордачев
️️️️
P. Rybak
42'
ГОЛ! 0:2!
В. Громыко
39'
ГОЛ! 0:1!
Я. Филипович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Pavel Rybak
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
82
Олег Никифоренко
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
0
A. Miroevski
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
4-1-2-3
1
Павлюченко
2
Печенин
15
Кики
33
Рахманов
77
Юзепчук
55
Нойок
24
Вакулич
19
Гречихо
80
Концевой
21
Шевченко
10
Лаптев
4-1-2-1-2
47
Кудравец
27
Нечаев
32
Филипович
6
Филипович
18
18
Карасев
14
Яблонский
33
Нехайчик
55
Громыко
17
Умаров
14
Сигневич
80
Концевой
82
Никифоренко
82
Никифоренко
80
Концевой
24
Вакулич
88
Савицкий
88
Савицкий
24
Вакулич
21
Шевченко
14
14
21
Шевченко
10
Лаптев
0
0
10
Лаптев
18
26
Бордачев
26
Бордачев
18
55
Громыко
11
Виллумсон
11
Виллумсон
55
Громыко
17
Умаров
26
Милич
26
Милич
17
Умаров
Остались в запасе
Рух
БАТЭ
21
Александр Нечаев
ВР
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
0
A. Miroevski
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
31
Антон Чичкан
ВР
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
0
A. Miroevski
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Рух - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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