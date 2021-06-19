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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Рух
Витебск - Рух: обзор матча 19 июня 2021
Витебск
19.06.2021, суббота, 14:45
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - Рух
79'
Замена
E. Bakaj
️️️️
Е. Шевченко
Замена
М. Дробыш
️️️️
A. Yanushkevich
79'
78'
Желтая карточка
Е. Шевченко
Замена
Р. Лисовский
️️️️
А. Матвеенко
77'
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Ксенофонтов
73'
70'
Замена
В. Садовский
️️️️
Д. Лаптев
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
Р. Теверов
67'
Желтая карточка
A. Yanushkevich
52'
14'
Замена
Д. Гречихо
️️️️
Г. Кики
2'
Желтая карточка
F. Jovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
19
D. Carioca
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
88
Павел Савицкий
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Витебск
8
Ян Мосесов
ЛЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Hampus Söderström
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
3-3-5
4
Скитов
4
6
Сезар
0
20
Краснов
80
Ксенофонтов
77
Гущенко
2
Шемрук
9
Теверов
11
Матвеенко
19
4-3-3
1
Павлюченко
77
Юзепчук
15
Кики
33
Рахманов
2
Печенин
88
Савицкий
2
Тве
80
Концевой
10
Лаптев
21
Шевченко
14
80
Ксенофонтов
8
Ермакович
8
Ермакович
80
Ксенофонтов
4
13
Дробыш
13
Дробыш
4
11
Матвеенко
7
Лисовский
7
Лисовский
11
Матвеенко
9
Теверов
88
Рассадкин
88
Рассадкин
9
Теверов
15
Кики
19
Гречихо
19
Гречихо
15
Кики
21
Шевченко
0
0
21
Шевченко
10
Лаптев
90
Садовский
90
Садовский
10
Лаптев
Остались в запасе
Витебск
Рух
8
Ян Мосесов
ЛЗ
14
Захар Червяков
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
17
Кирилл Черноок
АП
8
Hampus Söderström
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
8
Ян Мосесов
ЛЗ
14
Захар Червяков
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
Остались в запасе
17
Кирилл Черноок
АП
8
Hampus Söderström
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Витебск - Рух
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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