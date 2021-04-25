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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Рух
Шахтер - Рух: обзор матча 25 апреля 2021
Шахтер
25.04.2021, воскресенье, 17:45
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Рух
14'
Д. Дарбо
22'
Д. Дарбо
67'
Г. Шевченко
78'
Д. Дарбо
87'
П. Савицкий (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Рух
Замена
️️️️
Г. Шевченко
90'
+1
87'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
П. Савицкий
Замена
В. Сотников
️️️️
Ю. Кендыш
85'
Замена
E. Vincent Okeuhie
️️️️
Д. Дарбо
83'
Замена
Р. Бегунов
️️️️
И. Стасевич
81'
80'
Замена
Виллиам
️️️️
А. Рахманов
ГОЛ! 4:0!
Д. Дарбо
78'
72'
Замена
В. Садовский
️️️️
Д. Лаптев
ГОЛ! 3:0!
Г. Шевченко
Пас отдал
Д. Дарбо
67'
65'
Замена
П. Савицкий
️️️️
А. Диалло
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
В. Ахмеди
49'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дарбо
Пас отдал
А. Сачивко
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дарбо
Пас отдал
Ю. Сзоке
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
18
Никита Корзун
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
80
Артем Концевой
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
1
Максим Белов
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
0
A. Miroevski
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
3-1-5-1
30
Гутор
24
Филипенко
20
Сачивко
5
Антич
18
Корзун
99
Шевченко
7
Стасевич
77
Кендыш
37
Сзоке
30
Ахмеди
98
Дарбо
4-2-4
1
Павлюченко
77
Юзепчук
33
Рахманов
15
Кики
2
Печенин
80
Концевой
19
Гречихо
91
Диалло
10
Лаптев
21
Шевченко
14
30
Ахмеди
98
Подстрелов
98
Подстрелов
30
Ахмеди
98
Дарбо
33
33
98
Дарбо
7
Стасевич
67
Бегунов
67
Бегунов
7
Стасевич
77
Кендыш
33
Сотников
33
Сотников
77
Кендыш
33
Рахманов
5
Виллиам
5
Виллиам
33
Рахманов
91
Диалло
88
Савицкий
88
Савицкий
91
Диалло
10
Лаптев
90
Садовский
90
Садовский
10
Лаптев
Остались в запасе
Шахтер
Рух
32
Сергей Черник
ВР
1
Максим Белов
ВР
27
Роман Дебелко
ЦФ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
0
A. Miroevski
ЦФ
17
Кирилл Черноок
АП
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
0
E. Bakaj
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
1
Максим Белов
ВР
27
Роман Дебелко
ЦФ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
Остались в запасе
0
A. Miroevski
ЦФ
17
Кирилл Черноок
АП
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
0
E. Bakaj
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Шахтер - Рух
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Строитель
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