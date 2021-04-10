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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Рух
Ислочь - Рух: обзор матча 10 апреля 2021
Ислочь
10.04.2021, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Рух
69'
А. Рахманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Рух
Замена
В. Пигас
️️️️
А. Гуренко
85'
84'
Желтая карточка
В. Садовский
84'
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Концевой
Замена
А. Ануфриев
️️️️
Ю. Козыренко
80'
78'
Замена
В. Садовский
️️️️
Д. Лаптев
Замена
М. Герасимов
️️️️
Д. Лисакович
74'
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Рахманов
Пас отдал
Д. Гречихо
Замена
️️️️
О. Патоцкий
60'
Замена
А. Ковалев
️️️️
В. Морозов
58'
53'
Замена
П. Савицкий
️️️️
F. Jovic
40'
Желтая карточка
F. Jovic
20'
Желтая карточка
Д. Тве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Владислав Морозов
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Виллиам
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
2
Давид Тве
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Ислочь
33
Андрей Синенко
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
88
Павел Савицкий
ЦП
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
3-1-2-2-2
50
Шалашников
3
Зинович
6
Мякиш
10
Лисакович
91
Патоцкий
28
Юсов
7
Козыренко
11
Гуренко
16
Василючек
9
Морозов
4-3-3
1
Павлюченко
77
Юзепчук
5
Виллиам
33
Рахманов
2
Печенин
2
Тве
19
Гречихо
80
Концевой
10
Лаптев
21
Шевченко
14
Лисакович
39
Герасимов
39
Герасимов
Лисакович
9
Морозов
17
Ковалев
17
Ковалев
9
Морозов
11
Лисакович
11
Лисакович
11
Гуренко
32
Пигас
32
Пигас
11
Гуренко
7
Козыренко
8
Ануфриев
8
Ануфриев
7
Козыренко
14
88
Савицкий
88
Савицкий
14
80
Концевой
91
Диалло
91
Диалло
80
Концевой
10
Лаптев
90
Садовский
90
Садовский
10
Лаптев
Остались в запасе
Ислочь
Рух
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Андрей Синенко
ВР
7
Николай Иванов
ЦП
Главный тренер
Артем Радьков
21
Александр Нечаев
ВР
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Андрей Синенко
ВР
7
Николай Иванов
ЦП
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча Ислочь - Рух
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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