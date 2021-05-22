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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Неман
Рух - Неман: обзор матча 22 мая 2021
Рух
22.05.2021, суббота, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Неман
79'
П. Савицкий (П)
90+5'
А. Петренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Неман
ГОЛ! 2:0!
А. Петренко
Пас отдал
А. Диалло
90'
+5
Желтая карточка
F. Jovic
90'
+1
87'
Замена
И. Бакланов
️️️️
А. Васильев
Замена
F. Jovic
️️️️
Д. Тве
87'
81'
Замена
М. Яблонский
️️️️
С. Куадио
Замена
В. Садовский
️️️️
П. Савицкий
80'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Савицкий
79'
Желтая карточка
Г. Кики
75'
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Концевой
70'
Замена
A. Miroevski
️️️️
Е. Шевченко
62'
38'
Вторая желтая
А. Шукуров
35'
Желтая карточка
А. Шукуров
Желтая карточка
Д. Тве
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
80
Артем Концевой
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Неман
20
Иван Садовничий
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
28
Павел Забелин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
14
F. Jovic
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
0
A. Miroevski
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Неман
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
4-4-2
1
Павлюченко
2
Печенин
33
Рахманов
15
Кики
77
Юзепчук
80
Концевой
19
Гречихо
88
Савицкий
2
Тве
10
Лаптев
21
Шевченко
3-3-1-4
20
Садовничий
0
4
Васильев
28
Забелин
24
Якимов
46
Легчилин
10
Шукуров
91
Дударь
97
Пасевич
11
Куадио
17
Зубович
2
Тве
14
14
2
Тве
21
Шевченко
0
0
21
Шевченко
88
Савицкий
90
Садовский
90
Садовский
88
Савицкий
80
Концевой
91
Диалло
91
Диалло
80
Концевой
4
Васильев
22
Бакланов
22
Бакланов
4
Васильев
11
Куадио
78
Яблонский
78
Яблонский
11
Куадио
Остались в запасе
Рух
Неман
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
34
Артем Петренко
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
18
Максим Кравцов
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Рух - Неман
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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