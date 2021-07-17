Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Рух
Гомель - Рух: обзор матча 17 июля 2021
Гомель
17.07.2021, суббота, 20:45
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гомель - Рух
Замена
П. Чикида
️️️️
А. Иванов
83'
77'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
А. Концевой
Замена
Н. Некрасов
️️️️
A. Vaskov
77'
Замена
Д. Гомза
️️️️
А. Васильев
69'
63'
Замена
П. Савицкий
️️️️
К. Печенин
63'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
E. Bakaj
55'
Желтая карточка
К. Печенин
46'
Замена
Д. Тве
️️️️
F. Jovic
38'
Желтая карточка
Д. Гречихо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
22
Евгений Иваненко
ВР
56
Руслан Юденков
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
8
Игорь Костров
ЦП
27
Александр Васильев
ЦП
0
A. Vaskov
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
27
Павел Чикида
ПЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
4
Антон Суша
ЦП
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Рух
5
Виллиам
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Hampus Söderström
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Иваненко
56
Юденков
12
Иванов
8
Пантя
16
Заяц
9
Батищев
8
Костров
27
Васильев
30
Побудей
31
Соловей
0
4-1-3-2
1
Павлюченко
77
Юзепчук
33
Рахманов
15
Кики
2
Печенин
55
Нойок
19
Гречихо
80
Концевой
24
Вакулич
0
14
12
Иванов
27
Чикида
27
Чикида
12
Иванов
27
Васильев
27
Гомза
27
Гомза
27
Васильев
0
18
Некрасов
18
Некрасов
0
80
Концевой
82
Никифоренко
82
Никифоренко
80
Концевой
14
2
Тве
2
Тве
14
2
Печенин
88
Савицкий
88
Савицкий
2
Печенин
0
10
Лаптев
10
Лаптев
0
Остались в запасе
Гомель
Рух
87
Олег Ковалев
ВР
4
Антон Суша
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
17
Кирилл Черноок
АП
8
Hampus Söderström
ЦФ
5
Виллиам
ЦЗ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
4
Антон Суша
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
17
Кирилл Черноок
АП
8
Hampus Söderström
ЦФ
5
Виллиам
ЦЗ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Гомель - Рух
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Гомель
Рух
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Гомель» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 28 тура
5 ноября
«Днепр» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Гомель» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 28 тура
5 ноября
«Днепр» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Защитник сборной Белоруссии Юзепчук может перейти в московский клуб
2022.01.16 13:38
6
«Спартак» – об интересе к Орешкевичу: «Разумеется, это фантазии»
2021.12.30 07:47
1
«Рух» подтвердил, что «Спартак» интересуется форвардом Орешкевичем
2021.12.30 00:44
2
«Чемпионат»: «Зенит» отказался от белорусского вратаря Павлюченко по финансовым причинам
2021.08.20 18:23
9
Вратарь сборной Белоруссии Павлюченко не прошел просмотр в «Зените»
2021.08.11 23:59
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+