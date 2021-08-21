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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Рух
Сморгонь - Рух: обзор матча 21 августа 2021
Сморгонь
21.08.2021, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Рух
87'
К. Леонович
15'
А. Нойок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сморгонь - Рух
ГОЛ! 1:1!
К. Леонович
87'
Замена
A. Frantsev
️️️️
V. Kaborda
85'
Замена
S. Bondarenko
️️️️
E. Savostyanov
82'
74'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
А. Концевой
Желтая карточка
Д. Сибилев
71'
Замена
И. Нурадин
️️️️
Д. Сибилев
70'
67'
Замена
А. Вакулич
️️️️
П. Савицкий
58'
Замена
В. Садовский
️️️️
Д. Лаптев
57'
Замена
Е. Шевченко
️️️️
Д. Тве
Замена
A. Shtygel
️️️️
Д. Силинский
50'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Нойок
Пас отдал
Д. Тве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Даниил Шапко
ВР
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
19
Даниил Силинский
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
0
E. Savostyanov
ЦФ
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
3
Кристиан Интсоен
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
0
V. Kaborda
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
80
Артем Концевой
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
Сморгонь
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
17
Матвей Дуксо
ЦП
30
Павел Щербаченя
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
0
S. Bondarenko
ЦФ
0
A. Shtygel
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
5
Виллиам
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Hampus Söderström
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
2-5
1
Шапко
6
Сибилев
19
Силинский
87
0
0
3
Интсоен
0
4-1-4-1
1
Павлюченко
77
Юзепчук
33
Рахманов
15
Кики
2
Печенин
55
Нойок
19
Гречихо
2
Тве
88
Савицкий
80
Концевой
10
Лаптев
0
41
41
0
0
0
0
0
19
Силинский
0
0
19
Силинский
6
Сибилев
10
Нурадин
10
Нурадин
6
Сибилев
80
Концевой
82
Никифоренко
82
Никифоренко
80
Концевой
88
Савицкий
24
Вакулич
24
Вакулич
88
Савицкий
10
Лаптев
90
Садовский
90
Садовский
10
Лаптев
2
Тве
21
Шевченко
21
Шевченко
2
Тве
Остались в запасе
Сморгонь
Рух
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
17
Матвей Дуксо
ЦП
30
Павел Щербаченя
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
21
Александр Нечаев
ВР
5
Виллиам
ЦЗ
8
Hampus Söderström
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Остались в запасе
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
17
Матвей Дуксо
ЦП
30
Павел Щербаченя
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
5
Виллиам
ЦЗ
8
Hampus Söderström
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Сморгонь - Рух
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
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