Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Рух
Славия-Мозырь - Рух: обзор матча 12 сентября 2021
Славия-Мозырь
12.09.2021, воскресенье, 17:45
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Рух
7'
К. Печенин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Рух
Замена
Г. Якушевич
️️️️
К. Дрош
88'
Замена
А. Петренко
️️️️
Ф. Нар
83'
80'
Желтая карточка
E. Bakaj
78'
Желтая карточка
О. Никифоренко
Желтая карточка
Ю. Ловец
74'
74'
Желтая карточка
А. Вакулич
74'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
А. Концевой
66'
Замена
E. Bakaj
️️️️
К. Печенин
Замена
Е. Барсуков
️️️️
А. Альшаник
57'
55'
Замена
F. Jovic
️️️️
Д. Лаптев
51'
Вторая желтая
Д. Тве
Желтая карточка
Г. Бугулов
43'
22'
Желтая карточка
Д. Тве
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Печенин
Пас отдал
Д. Тве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
18
Владислав Жук
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
10
Андрей Альшаник
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
34
Артем Петренко
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
91
Ruslan Qurbanov
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
2
Давид Тве
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
2-2-1-5
44
Тимонюк
44
Малькевич
18
Жук
6
Дрош
27
Есин
11
Ловец
1
11
Мельников
7
Нар
28
Бугулов
4-1-2-3
1
Павлюченко
77
Юзепчук
33
Рахманов
5
Виллиам
2
Печенин
55
Нойок
19
Гречихо
24
Вакулич
10
Лаптев
21
Шевченко
80
Концевой
7
Нар
34
Петренко
34
Петренко
7
Нар
6
Дрош
78
Якушевич
78
Якушевич
6
Дрош
10
Альшаник
8
Барсуков
8
Барсуков
10
Альшаник
80
Концевой
82
Никифоренко
82
Никифоренко
80
Концевой
10
Лаптев
14
14
10
Лаптев
2
Печенин
0
0
2
Печенин
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Рух
16
Mikhail Baranovski
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
91
Ruslan Qurbanov
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
21
Александр Нечаев
ВР
2
Давид Тве
ЦП
8
Hampus Söderström
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Остались в запасе
16
Mikhail Baranovski
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
91
Ruslan Qurbanov
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
2
Давид Тве
ЦП
8
Hampus Söderström
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Славия-Мозырь - Рух
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Юность
Новости команд
Все
Славия-Мозырь
Рух
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Славии-Мозыря» и «Барановичей» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Славии-Мозыря» и «Барановичей» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Защитник сборной Белоруссии Юзепчук может перейти в московский клуб
2022.01.16 13:38
6
«Спартак» – об интересе к Орешкевичу: «Разумеется, это фантазии»
2021.12.30 07:47
1
«Рух» подтвердил, что «Спартак» интересуется форвардом Орешкевичем
2021.12.30 00:44
2
«Чемпионат»: «Зенит» отказался от белорусского вратаря Павлюченко по финансовым причинам
2021.08.20 18:23
9
Вратарь сборной Белоруссии Павлюченко не прошел просмотр в «Зените»
2021.08.11 23:59
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+