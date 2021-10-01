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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Рух
Неман - Рух: обзор матча 01 октября 2021
Неман
01.10.2021, пятница, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Рух
7'
А. Концевой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Рух
90'
+3
Вторая желтая
О. Никифоренко
90'
Замена
В. Садовский
️️️️
А. Концевой
Замена
V. Myzgin
️️️️
Н. Халимончик
90'
Желтая карточка
А. Шукуров
83'
Замена
А. Сучков
️️️️
А. Джигеро
79'
Замена
A. Saroka
️️️️
Р. Грибовский
76'
75'
Желтая карточка
А. Вакулич
73'
Желтая карточка
О. Никифоренко
Замена
М. Яблонский
️️️️
В. Жуковский
69'
68'
Замена
E. Bakaj
️️️️
Д. Лаптев
60'
Замена
F. Jovic
️️️️
Д. Гречихо
53'
Замена
А. Вакулич
️️️️
К. Печенин
52'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
П. Савицкий
Желтая карточка
В. Жуковский
45'
+1
38'
Желтая карточка
Г. Кики
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Концевой
Пас отдал
Д. Гречихо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
20
Никита Халимончик
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
14
Шериф Жимо
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
20
Иван Садовничий
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
11
Anton Saroka
ЦФ
0
V. Myzgin
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
22
Иван Бакланов
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Альберт Копытич
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
82
Олег Никифоренко
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Hampus Söderström
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
3-3-5
20
Халимончик
4
Васильев
14
Жимо
11
Жуковский
49
Джигеро
24
Якимов
20
Садовничий
91
Дударь
9
Грибовский
17
Зубович
10
Шукуров
4-1-2-3
1
Павлюченко
77
Юзепчук
33
Рахманов
15
Кики
2
Печенин
55
Нойок
19
Гречихо
88
Савицкий
10
Лаптев
80
Концевой
21
Шевченко
11
Жуковский
78
Яблонский
78
Яблонский
11
Жуковский
9
Грибовский
11
11
9
Грибовский
20
Халимончик
0
0
20
Халимончик
49
Джигеро
17
Сучков
17
Сучков
49
Джигеро
88
Савицкий
82
Никифоренко
82
Никифоренко
88
Савицкий
2
Печенин
24
Вакулич
24
Вакулич
2
Печенин
19
Гречихо
14
14
19
Гречихо
10
Лаптев
0
0
10
Лаптев
80
Концевой
90
Садовский
90
Садовский
80
Концевой
Остались в запасе
Неман
Рух
0
E. Leshko
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
22
Иван Бакланов
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Альберт Копытич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
21
Александр Нечаев
ВР
2
Давид Тве
ЦП
8
Hampus Söderström
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Остались в запасе
0
E. Leshko
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
22
Иван Бакланов
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Альберт Копытич
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
2
Давид Тве
ЦП
8
Hampus Söderström
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Неман - Рух
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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