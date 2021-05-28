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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Рух
Динамо Мн - Рух: обзор матча 28 мая 2021
Динамо Мн
28.05.2021, пятница, 20:10
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Рух
55'
Д. Лаптев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Рух
90'
+2
Замена
А. Петренко
️️️️
Д. Тве
Желтая карточка
М. Швецов
86'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
А. Мбенг
81'
81'
Замена
Е. Шевченко
️️️️
А. Концевой
Желтая карточка
А. Селява
79'
Замена
В. Хващинский
️️️️
В. Климович
75'
73'
Замена
В. Садовский
️️️️
Д. Лаптев
72'
Замена
П. Савицкий
️️️️
А. Диалло
Желтая карточка
А. Бацула
71'
Замена
Ж. По
️️️️
М. Козлов
62'
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лаптев
Пас отдал
А. Диалло
46'
Замена
Виллиам
️️️️
А. Рахманов
24'
Желтая карточка
F. Jovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
47
Михаил Козлов
ОП
7
Артем Быков
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
2
Давид Тве
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Динамо Мн
1
Евгений Помазан
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
4
Антон Суша
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
5
Виллиам
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
0
E. Bakaj
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
4-2-1-3
1
Хаткевич
29
Бацула
3
Швецов
23
Наумов
3
Матвейчик
8
Селява
47
Козлов
7
Быков
11
Мбенг
25
Ложкин
17
Климович
4-3-3
1
Павлюченко
77
Юзепчук
15
Кики
33
Рахманов
2
Печенин
2
Тве
19
Гречихо
80
Концевой
10
Лаптев
91
Диалло
14
11
Мбенг
9
Шикавка
9
Шикавка
11
Мбенг
17
Климович
10
Хващинский
10
Хващинский
17
Климович
47
Козлов
97
По
97
По
47
Козлов
33
Рахманов
5
Виллиам
5
Виллиам
33
Рахманов
91
Диалло
88
Савицкий
88
Савицкий
91
Диалло
2
Тве
34
Петренко
34
Петренко
2
Тве
10
Лаптев
90
Садовский
90
Садовский
10
Лаптев
80
Концевой
21
Шевченко
21
Шевченко
80
Концевой
Остались в запасе
Динамо Мн
Рух
1
Евгений Помазан
ВР
4
Антон Суша
ЦП
6
Доминик Динга
ЦЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
17
Кирилл Черноок
АП
21
Александр Нечаев
ВР
82
Олег Никифоренко
ЦП
0
E. Bakaj
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
4
Антон Суша
ЦП
6
Доминик Динга
ЦЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
Остались в запасе
17
Кирилл Черноок
АП
21
Александр Нечаев
ВР
82
Олег Никифоренко
ЦП
0
E. Bakaj
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Динамо Мн - Рух
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
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