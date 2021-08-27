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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Шахтер
Рух - Шахтер: обзор матча 27 августа 2021
Рух
27.08.2021, пятница, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
58'
Д. Лаптев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Шахтер
Замена
О. Никифоренко
️️️️
А. Концевой
87'
Желтая карточка
В. Садовский
84'
Желтая карточка
Д. Гречихо
82'
Замена
В. Садовский
️️️️
Д. Лаптев
79'
Замена
К. Печенин
️️️️
П. Савицкий
69'
62'
Замена
И. Иванович
️️️️
А. Пейич
ГОЛ! 1:0!
Д. Лаптев
58'
58'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Подстрелов
Желтая карточка
Г. Кики
54'
52'
Замена
В. Ахмеди
️️️️
И. Иванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
15
Габи Кики
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Шахтер
3
Милош Шатара
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
32
Сергей Черник
ЦФ
6
Алекса Пейич
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Виллиам
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
0
E. Bakaj
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
30
Валон Ахмеди
ЦФ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
3-1-4-2
1
Павлюченко
15
Кики
33
Рахманов
77
Юзепчук
55
Нойок
24
Вакулич
19
Гречихо
88
Савицкий
80
Концевой
21
Шевченко
10
Лаптев
4-2-1-4
67
Бегунов
66
Политевич
24
Филипенко
3
Шатара
37
Сзоке
99
Шевченко
98
Подстрелов
98
Дарбо
11
Иванович
6
Пейич
32
Черник
88
Савицкий
2
Печенин
2
Печенин
88
Савицкий
80
Концевой
82
Никифоренко
82
Никифоренко
80
Концевой
10
Лаптев
90
Садовский
90
Садовский
10
Лаптев
11
Иванович
30
Ахмеди
30
Ахмеди
11
Иванович
98
Подстрелов
15
Скавыш
15
Скавыш
98
Подстрелов
Остались в запасе
Рух
Шахтер
21
Александр Нечаев
ВР
5
Виллиам
ЦЗ
2
Давид Тве
ЦП
0
E. Bakaj
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
30
Александр Гутор
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
5
Виллиам
ЦЗ
2
Давид Тве
ЦП
0
E. Bakaj
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
8
Hampus Söderström
ЦФ
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Рух - Шахтер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
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