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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Рух
БАТЭ - Рух: обзор матча 15 мая 2021
БАТЭ
15.05.2021, суббота, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Рух
72'
С. Драгун
83'
В. Тор Виллумсон
19'
Е. Шевченко
27'
Д. Гречихо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Рух
Желтая карточка
Е. Яблонский
89'
ГОЛ! 2:2!
В. Тор Виллумсон
83'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
С. Драгун
78'
76'
Замена
П. Савицкий
️️️️
А. Концевой
73'
Замена
F. Jovic
️️️️
Е. Шевченко
ГОЛ! 1:2!
С. Драгун
Пас отдал
Д. Нечаев
72'
Замена
В. Тор Виллумсон
️️️️
П. Карасев
67'
65'
Замена
В. Садовский
️️️️
Д. Лаптев
61'
Желтая карточка
К. Печенин
Замена
Н. Милич
️️️️
Ш. Умаров
58'
46'
Замена
А. Диалло
️️️️
Д. Тве
Замена
Б. Копитович
️️️️
P. Rybak
35'
27'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гречихо
Пас отдал
Д. Лаптев
Желтая карточка
P. Rybak
24'
19'
ГОЛ! 0:1!
Е. Шевченко
Пас отдал
Д. Тве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
18
Pavel Rybak
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
2
Давид Тве
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
11
Максим Володько
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
4-1-3-2
31
Чичкан
18
6
Филипович
32
Филипович
27
Нечаев
18
Карасев
33
Нехайчик
14
Яблонский
21
Драгун
17
Умаров
15
Скавыш
3-2-3-2
1
Павлюченко
33
Рахманов
5
Виллиам
15
Кики
77
Юзепчук
2
Печенин
2
Тве
80
Концевой
19
Гречихо
10
Лаптев
21
Шевченко
18
15
Копитович
15
Копитович
18
18
Карасев
11
Виллумсон
11
Виллумсон
18
Карасев
17
Умаров
26
Милич
26
Милич
17
Умаров
21
Драгун
14
Сигневич
14
Сигневич
21
Драгун
21
Шевченко
14
14
21
Шевченко
80
Концевой
88
Савицкий
88
Савицкий
80
Концевой
2
Тве
91
Диалло
91
Диалло
2
Тве
10
Лаптев
90
Садовский
90
Садовский
10
Лаптев
Остались в запасе
БАТЭ
Рух
2
Алексей Носко
ОП
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
Главный тренер
Виталий Жуковский
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
17
Кирилл Черноок
АП
21
Александр Нечаев
ВР
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
2
Алексей Носко
ОП
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
Остались в запасе
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
17
Кирилл Черноок
АП
21
Александр Нечаев
ВР
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча БАТЭ - Рух
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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