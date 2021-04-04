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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - СКА-1938
Рух - СКА-1938: обзор матча 04 апреля 2021
Рух
04.04.2021, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
СКА-1938
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - СКА-1938
90'
+2
Желтая карточка
М. Башилов
Замена
В. Садовский
️️️️
А. Концевой
80'
80'
Замена
М. Омельянчук
️️️️
В. Васильев
80'
Замена
В. Совпель
️️️️
А. Рылач
75'
Замена
️️️️
A. Vasilyev
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
F. Jovic
64'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Диалло
62'
62'
Замена
Д. Виговский
️️️️
A. Musahagian
50'
Желтая карточка
А. Рылач
Желтая карточка
К. Печенин
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
2
Давид Тве
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
СКА-1938
30
Михаил Башилов
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
6
A. Musahagian
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
55
Дмитрий Гирс
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
0
R. Yussif
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
3-4-3
1
Павлюченко
2
Печенин
5
Виллиам
33
Рахманов
2
Тве
19
Гречихо
80
Концевой
88
Савицкий
21
Шевченко
91
Диалло
14
3-3-2-3
30
Башилов
3
Сокол
5
Мирошников
6
10
7
Свирепа
2
Рылач
47
Васильев
1
Макавчик
99
Юдчиц
22
14
77
Юзепчук
77
Юзепчук
14
91
Диалло
10
Лаптев
10
Лаптев
91
Диалло
80
Концевой
90
Садовский
90
Садовский
80
Концевой
47
Васильев
18
Омельянчук
18
Омельянчук
47
Васильев
2
Рылач
77
Совпель
77
Совпель
2
Рылач
6
8
Виговский
8
Виговский
6
Остались в запасе
Рух
СКА-1938
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
0
R. Yussif
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
55
Дмитрий Гирс
ЦП
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
0
R. Yussif
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
55
Дмитрий Гирс
ЦП
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Рух - СКА-1938
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
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