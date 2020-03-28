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  • Игрок «Руха» Вильям: «Хотел бы, чтобы чемпионат Белоруссии приостановили. Я напуган»

Игрок «Руха» Вильям: «Хотел бы, чтобы чемпионат Белоруссии приостановили. Я напуган»

28 марта 2020, 01:46

Защитник белорусского «Руха» Вильям недоволен, что чемпионат продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. Игрок напуган.

«Хотел бы, чтобы чемпионат приостановили. Я напуган. Я задаю себе вопрос: «Не заразился ли?». Моя семья постоянно звонит и просит не покидать отель. Здесь все очень тихо. В масках в Белоруссии никто не ходит, люди ведут себя так, как будто ничего не происходит. Моя семья волнуется, как и я. Лучшее решение сейчас – остановка чемпионата», – сказал Вильям UOL.

  • По всему миру от инфекции умерло более 24000 человек.
  • В Белоруссии заражено 94 человека.
  • Другие чемпионаты, в отличие от белорусского, приостановлены.

Источник: UOL
Белоруссия. Высшая лига Бразилия. Серия А Рух
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