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    Игрок «Руха» Вильям: «Хотел бы, чтобы чемпионат Белоруссии приостановили. Я напуган»

    Защитник белорусского «Руха» Вильям недоволен, что чемпионат продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. Игрок напуган.

    «Хотел бы, чтобы чемпионат приостановили. Я напуган. Я задаю себе вопрос: «Не заразился ли?». Моя семья постоянно звонит и просит не покидать отель. Здесь все очень тихо. В масках в Белоруссии никто не ходит, люди ведут себя так, как будто ничего не происходит. Моя семья волнуется, как и я. Лучшее решение сейчас – остановка чемпионата», – сказал Вильям UOL.

    • По всему миру от инфекции умерло более 24000 человек.
    • В Белоруссии заражено 94 человека.
    • Другие чемпионаты, в отличие от белорусского, приостановлены.

    Источник: UOL

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    Сегодня, 01:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10036

      KLIM777 42 минуты назад

      Слушайте Сашку Лукаша. Он потомственный медик и все знает.

      У нас пол России таких же даунов, которые не верят в реальный выкос тысяч стариков.

      Главные отмазы. Это млять каждый день от змей умирает 130 человек, от коронавируса всего 1. От Вича 200, от коронавсируса 1. че такого ? Все норм. Будем ждать когда по пол тысячи каждый день будет скашивать и потом задумаемся, чтобы дома сидеть. Дауны млять.

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