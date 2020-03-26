Игрок «Руха» Вильям: «Хотел бы, чтобы чемпионат Белоруссии приостановили. Я напуган»

Слушайте Сашку Лукаша. Он потомственный медик и все знает.
У нас пол России таких же даунов, которые не верят в реальный выкос тысяч стариков.
Главные отмазы. Это млять каждый день от змей умирает 130 человек, от коронавируса всего 1. От Вича 200, от коронавсируса 1. че такого ? Все норм. Будем ждать когда по пол тысячи каждый день будет скашивать и потом задумаемся, чтобы дома сидеть. Дауны млять.
Защитник белорусского «Руха» Вильям недоволен, что чемпионат продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. Игрок напуган.
«Хотел бы, чтобы чемпионат приостановили. Я напуган. Я задаю себе вопрос: «Не заразился ли?». Моя семья постоянно звонит и просит не покидать отель. Здесь все очень тихо. В масках в Белоруссии никто не ходит, люди ведут себя так, как будто ничего не происходит. Моя семья волнуется, как и я. Лучшее решение сейчас – остановка чемпионата», – сказал Вильям UOL.
- По всему миру от инфекции умерло более 24000 человек.
- В Белоруссии заражено 94 человека.
- Другие чемпионаты, в отличие от белорусского, приостановлены.