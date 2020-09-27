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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Брагантино
Васко да Гама - Брагантино: обзор матча 27 сентября 2020
Васко да Гама
27.09.2020, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
50'
V.
51'
Л. Эвангелиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Брагантино
88'
Замена
B.
️️️️
B. Tubarão
88'
Замена
Веверсон
️️️️
E.
86'
Желтая карточка
B. Tubarão
83'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Алеррандро
80'
Замена
L. Phelipe
️️️️
Клаудиньо
Замена
L. Santos
️️️️
V.
79'
Замена
C. Tenório
️️️️
Я. Пикачу
67'
Замена
G. Parede
️️️️
Т. Магно
67'
51'
ГОЛ! 1:1!
Л. Эвангелиста
Пас отдал
Алеррандро
ГОЛ! 1:0!
V.
50'
39'
Пенальти не реализован!
Алеррандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
22
Яго Пикачу
ПП
16
Fernando Miguel
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Брагантино
3
Лео Ортис
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
1
Júlio Césár
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
38
Ygor Catatau
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
7
Bruno César
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
55
Alexander
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Брагантино
1
Клейтон
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
53
Морато
ПВ
88
Barreto
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
15
Итало
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
2-1-1-5
17
Энрике
35
Миранда
22
Пикачу
11
Магно
27
5
33
15
50
1-1-2-5
3
Ортис
30
Эвангелиста
37
Артур
33
Клаудиньо
9
Алеррандро
31
4
6
8
27
0
0
27
11
Магно
77
77
11
Магно
22
Пикачу
41
41
22
Пикачу
6
26
Веверсон
26
Веверсон
6
20
88
88
20
9
Алеррандро
9
Уртадо
9
Уртадо
9
Алеррандро
33
Клаудиньо
70
70
33
Клаудиньо
Остались в запасе
Васко да Гама
Брагантино
30
Лукао
ВР
38
Ygor Catatau
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦП
7
Bruno César
ЦФ
77
Габриэл Пек
ПВ
55
Alexander
ЦФ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
30
Нето Боржес
ЛЗ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
13
Адерлан
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
53
Морато
ПВ
28
Томас Куэльо
ЛВ
15
Итало
ЦФ
1
Клейтон
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
38
Ygor Catatau
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦП
7
Bruno César
ЦФ
77
Габриэл Пек
ПВ
55
Alexander
ЦФ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
30
Нето Боржес
ЛЗ
11
Карлиньос
ЦФ
Остались в запасе
13
Адерлан
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
53
Морато
ПВ
28
Томас Куэльо
ЛВ
15
Итало
ЦФ
1
Клейтон
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Васко да Гама - Брагантино
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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