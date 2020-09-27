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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Бранн
Кристиансунд - Бранн: обзор матча 27 сентября 2020
Кристиансунд
27.09.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 1
Завершен
Бранн
61'
А. Пеллегрино (П)
73'
Д. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Бранн
Замена
A. Askar
️️️️
К. Асбак
85'
76'
Замена
Э. Хустад
️️️️
Р. Тэйлор
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бамба
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Ф. Кастрати
70'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
А. Диоп
68'
61'
Желтая карточка
H. Opdal
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Пеллегрино
61'
58'
Желтая карточка
Р. Тэйлор
55'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
D. Alexander Pedersen
48'
Желтая карточка
D. Alexander Pedersen
Желтая карточка
А. Диоп
41'
28'
Желтая карточка
J. Tveita
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
4
Ivar Furu
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Кристиансунд
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
7
Фредрик Хауген
ЦП
15
Bismar Acosta
ЦФ
22
Vegard Strönen Skeie
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
3-5-2
34
МакДермотт
3
Асбак
5
Сермо
19
77
Скарсем
90
Пеллегрино
10
Серли
6
28
Диоп
15
Кастрати
4
3-2-2-4
24
Кольскоген
24
Кристиансен
5
Фьолусон
4
Грегор
24
Странд
10
Бармен
21
Тэйлор
99
Бамба
23
1
15
15
Кастрати
29
Мумбанья
29
Мумбанья
15
Кастрати
3
Асбак
77
77
3
Асбак
28
Диоп
10
Каллудра
10
Каллудра
28
Диоп
23
7
Хауген
7
Хауген
23
21
Тэйлор
20
Хустад
20
Хустад
21
Тэйлор
Остались в запасе
Кристиансунд
Бранн
13
Бендик Бай
ПВ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
16
Али Ахамада
ВР
15
Bismar Acosta
ЦФ
22
Vegard Strönen Skeie
ЦФ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
13
Бендик Бай
ПВ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
Остались в запасе
16
Али Ахамада
ВР
15
Bismar Acosta
ЦФ
22
Vegard Strönen Skeie
ЦФ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Кристиансунд - Бранн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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