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    Расписание матчей 25-08-2020

    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 4 тур
    25 августа, вторник
    15:00
    Тобол
    2:0
    Астана
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 5 тур
    25 августа, вторник
    18:30
    Тамбов
    0:1
    Сочи
    Матч завершен
    25 августа, вторник
    20:30
    Арсенал
    1:1
    Химки
    Матч завершен
    Лига Европы (2020/2021), 1 раунд
    25 августа, вторник
    19:00
    Ритеряй
    3:2
    Дерри Сити
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 2 раунд
    25 августа, вторник
    21:00
    ПАОК
    3:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    25 августа, вторник
    21:00
    Тирана
    0:1
    Црвена Звезда
    Матч завершен
    Суперкубок Украины 2020, Финал
    25 августа, вторник
    21:00
    Шахтер
    1:3
    Динамо
    Матч завершен
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