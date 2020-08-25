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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Химки
Арсенал - Химки: обзор матча 25 августа 2020
Арсенал
25.08.2020, вторник, 20:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Химки
76'
Э. Кангва
30'
К. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Химки
84'
Замена
Г. Засеев
️️️️
А. Ломовицкий
84'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
М. Тихонов
78'
Вторая желтая
Д. Казанцев
ГОЛ! 1:1!
Э. Кангва
Пас отдал
В. Пантелеев
76'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Р. Минаев
71'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
Г. Чаушич
70'
67'
Желтая карточка
Д. Казанцев
Желтая карточка
А. Сокол
60'
60'
Замена
А. Корян
️️️️
А. Мурнин
50'
Замена
А. Полярус
️️️️
М. Конате
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
К. Комбаров
46'
Замена
Р. Минаев
️️️️
Е. Луценко
45'
+1
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Алиев
15'
Желтая карточка
А. Трошечкин
11'
Желтая карточка
И. Кухарчук
8'
Желтая карточка
К. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
4
Роберт Бауэр
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Ламек Банда
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
14
Артем Полярус
ЛП
7
Гела Засеев
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
88
Данил Массуренко
ЦФ
3-5-1-1
25
Нигматуллин
90
Бурлак
88
Сокол
9
Комбаров
88
Лесовой
4
Бауэр
23
Чаушич
42
Кангва
10
Кангва
55
Громыко
48
Луценко
2-2-1-3-2
22
Лантратов
15
Данилкин
15
Тихий
71
Казанцев
5
Трошечкин
27
Мурнин
44
Кухарчук
44
Тихонов
11
Ломовицкий
13
Конате
10
Алиев
9
Комбаров
26
Хлусевич
26
Хлусевич
9
Комбаров
Минаев
11
Ткачев
11
Ткачев
Минаев
23
Чаушич
83
Пантелеев
83
Пантелеев
23
Чаушич
48
Луценко
77
Минаев
77
Минаев
48
Луценко
13
Конате
14
Полярус
14
Полярус
13
Конате
11
Ломовицкий
7
Засеев
7
Засеев
11
Ломовицкий
44
Тихонов
24
Мартусевич
24
Мартусевич
44
Тихонов
27
Мурнин
77
Корян
77
Корян
27
Мурнин
Остались в запасе
Арсенал
Химки
19
Ламек Банда
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
8
Богдан Мишуков
ЦФ
88
Данил Массуренко
ЦФ
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
19
Ламек Банда
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
8
Богдан Мишуков
ЦФ
88
Данил Массуренко
ЦФ
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Арсенал - Химки
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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