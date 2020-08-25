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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тирана - Црвена Звезда
Тирана - Црвена Звезда: обзор матча 25 августа 2020
Тирана
25.08.2020, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Црвена Звезда
62'
T.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тирана - Црвена Звезда
Замена
A. Avdijaj
️️️️
Э. Кале
85'
83'
Замена
Н. Петрович
️️️️
К. Гуелор Канга
Замена
J. Vrapi
️️️️
W. Cobbinah
73'
62'
ГОЛ! 0:1!
T.
Пас отдал
А. Катай
60'
Замена
М. Родич
️️️️
М. Дегенек
Желтая карточка
Ф. Найдовский
53'
46'
Замена
М. Иванич
️️️️
С. Спиридонович
Желтая карточка
Ю. Челхака
43'
34'
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
Желтая карточка
K. Vangjeli
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тирана
5
Филип Найдовский
ЦЗ
5
Кристиан Тосевски
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
7
Элтон Кале
ЦФ
1
Ilion Lika
ЦФ
32
Kristi Vangjeli
ЦФ
15
Agustin Torassa
ЦФ
30
Winful Cobbinah
ЦФ
10
Idriz Batha
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
22
Велько Николич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
7
Tomane
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Тирана
60
Панайот Кирко
ВР
77
Ардит Толи
ОП
11
Albion Avdijaj
ЦФ
4
Gentian Muca
ЦФ
26
Marlind Nuriu
ЦФ
22
Jurgen Vrapi
ЦФ
27
Grent Halili
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
2-1-5
5
Найдовский
5
Тосевски
16
Челхака
15
7
Мучи
10
30
32
4-3-1-2
82
Борян
19
Милунович
12
Панков
5
Дегенек
77
Гобельич
22
Николич
8
Канга
35
Жуниор
10
Катай
10
Спиридонович
7
7
Элтон Кале
11
11
7
Элтон Кале
Ходжалари
77
Толи
77
Толи
Ходжалари
30
22
22
30
10
Спиридонович
4
Иванич
4
Иванич
10
Спиридонович
5
Дегенек
23
Родич
23
Родич
5
Дегенек
8
Канга
18
Петрович
18
Петрович
8
Канга
Остались в запасе
Тирана
Црвена Звезда
60
Панайот Кирко
ВР
4
Gentian Muca
ЦФ
26
Marlind Nuriu
ЦФ
27
Grent Halili
ЦФ
22
Милан Гайич
ПЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
1
Зоран Попович
ВР
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
60
Панайот Кирко
ВР
4
Gentian Muca
ЦФ
26
Marlind Nuriu
ЦФ
27
Grent Halili
ЦФ
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
1
Зоран Попович
ВР
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Тирана - Црвена Звезда
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Тирана
0 : 1
18.07.2024
Торпедо
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
1 : 1
11.07.2024
Тирана
Лига конференций, 2 раунд
Тирана
0 : 2
03.08.2023
Бешикташ
Лига конференций, 2 раунд
Бешикташ
3 : 1
27.07.2023
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Динамо Бт
1 : 2
20.07.2023
Тирана
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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