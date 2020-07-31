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    Расписание матчей 31-07-2020

    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 20 тур
    31 июля, пятница
    18:30
    Слуцк
    0:2
    Шахтер
    Матч завершен
    31 июля, пятница
    20:30
    Динамо-Брест
    1:0
    Витебск
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 35 тур
    31 июля, пятница
    21:30
    Лугано
    3:1
    Серветт
    Матч завершен
    31 июля, пятница
    21:30
    Люцерн
    2:1
    Цюрих
    Матч завершен
    31 июля, пятница
    21:30
    Сьон
    0:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    31 июля, пятница
    21:30
    Санкт-Галлен
    6:0
    Ксамакс
    Матч завершен
    31 июля, пятница
    21:30
    Тун
    0:0
    Базель
    Матч завершен
    Франция. Кубок лиги (2019/2020), Финал
    31 июля, пятница
    22:10
    ПСЖ
    0:0
    (6:5)п
    Лион
    Матч завершен
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