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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Янг Бойз
Сьон - Янг Бойз: обзор матча 31 июля 2020
Сьон
31.07.2020, пятница, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Янг Бойз
90'
+1
Желтая карточка
Д. фон Бальмус
90'
+1
Замена
У. Гарсия
️️️️
К. Фасснахт
90'
+1
Замена
Д. Гаудино
️️️️
Ж. Нсаме
Замена
Б. Тома
️️️️
Балтасар
83'
81'
Замена
С. Зесигер
️️️️
М. Нгамале
81'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Эбишер
Замена
A. Abdellaoui
️️️️
Э. Леньяни
70'
62'
Замена
В. Сьерро
️️️️
М. Элиа
59'
Желтая карточка
М. Камара
Желтая карточка
G. Christian Zock Abep
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Янг Бойз
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Марвин Шпильманн
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
3-4-3
18
Фикеншер
33
Леньяни
19
Бамерт
23
Масейрас
8
Балтасар
23
Касами
34
Ндойе
8
Гргич
76
Итаитинга
17
Ульдрикис
6
4-1-2-1-2
16
фон Бальмус
17
Джанко
28
Лустенбергер
5
Камара
21
Лефор
35
Мартинс
16
Фасснахт
20
Эбишер
13
Нгамале
17
Нсаме
12
Элиа
8
Балтасар
24
Тома
24
Тома
8
Балтасар
33
Леньяни
5
5
33
Леньяни
16
Фасснахт
25
Гарсия
25
Гарсия
16
Фасснахт
13
Нгамале
15
Зесигер
15
Зесигер
13
Нгамале
20
Эбишер
7
Шпильманн
7
Шпильманн
20
Эбишер
12
Элиа
4
Сьерро
4
Сьерро
12
Элиа
17
Нсаме
10
Гаудино
10
Гаудино
17
Нсаме
Остались в запасе
Сьон
Янг Бойз
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
9
Patrick
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Сьон - Янг Бойз
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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