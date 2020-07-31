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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Серветт
Лугано - Серветт: обзор матча 31 июля 2020
Лугано
31.07.2020, пятница, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Серветт
42'
С. Руй (АГ)
50'
A. Gerndt
82'
M. Maric
20'
K. Koné
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Серветт
Замена
Р. Мачек
️️️️
К. Лунгойи
90'
Замена
M. Čovilo
️️️️
О. Кустодио
90'
Замена
J.
️️️️
E. Yao
90'
ГОЛ! 3:1!
M. Maric
Пас отдал
О. Кустодио
82'
Замена
Р. Джанга
️️️️
A. Gerndt
80'
Желтая карточка
N. Baumann
78'
Желтая карточка
M. Maric
76'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
З. Ловрич
67'
Желтая карточка
З. Ловрич
63'
59'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
D. Iapichino
ГОЛ! 2:1!
A. Gerndt
Пас отдал
О. Кустодио
50'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Руй
Пас отдал
К. Лунгойи
42'
20'
ГОЛ! 0:1!
K. Koné
Пас отдал
К. Имери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
18
Eloge Yao
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
19
Alexander Gerndt
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
26
Ноа Хенчоз
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
39
Alexis Martial
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
1
David Da Costa
ВР
28
Роман Мачек
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
2
Joel Untersee
ЦФ
3
Jefferson
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ЦЗ
7
Альбан Айдини
ПВ
46
Matteo Mazzolini
ЦФ
3-2-4-1
33
18
5
Дапрела
5
14
Лаванчи
5
Кечкеш
19
10
Кустодио
4
Ловрич
14
Саббатини
11
Лунгойи
4-1-3-2
1
19
4
Руй
32
Сотье
26
Хенчоз
30
Имери
8
Конья
14
9
Стеванович
20
39
11
Лунгойи
28
Мачек
28
Мачек
11
Лунгойи
18
3
3
18
4
Ловрич
34
Гвидотти
34
Гвидотти
4
Ловрич
10
Кустодио
6
6
10
Кустодио
19
32
Джанга
32
Джанга
19
19
15
Гонсалвеш
15
Гонсалвеш
19
Остались в запасе
Лугано
Серветт
2
Joel Untersee
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
46
Matteo Mazzolini
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
7
Альбан Айдини
ПВ
32
Жереми Фрик
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
2
Joel Untersee
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
Остались в запасе
46
Matteo Mazzolini
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
7
Альбан Айдини
ПВ
32
Жереми Фрик
ВР
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Лугано - Серветт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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