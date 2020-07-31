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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 31 июля 2020
ПСЖ
31.07.2020, пятница, 22:10
Франция. Кубок лиги, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Лион
119'
Красная карточка
Рафаэл
Желтая карточка
А. Ди Мария
115'
Замена
А. Диалло
️️️️
Маркиньос
114'
Желтая карточка
Л. Паредес
100'
94'
Желтая карточка
Маршал
Желтая карточка
Маркиньос
94'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Т. Силва
91'
86'
Замена
Рафаэл
️️️️
Л. Дюбуа
81'
Замена
Й. Андерсен
️️️️
Марсело
80'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Дембеле
80'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
М. Депай
Желтая карточка
А. Эррера
79'
Замена
Т. Керер
️️️️
Л. Курзава
70'
65'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Б. Гимарайнс
61'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Икарди
58'
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Гуйе
58'
Желтая карточка
Т. Силва
55'
19'
Желтая карточка
М. Какере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Лион
1
Антони Расьоппи
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Навас
3
Кимпембе
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
5
Гуйе
5
Баккер
6
Верратти
10
Неймар
11
Ди Мария
9
Икарди
4-3-1-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
6
Марсело
21
Маршал
8
Какере
10
Ауа
36
Гимарайнс
70
Корне
10
Депай
9
Дембеле
3
Курзава
6
Керер
6
Керер
3
Курзава
5
Маркиньос
22
Диалло
22
Диалло
5
Маркиньос
3
Силва
5
Паредес
5
Паредес
3
Силва
5
Гуйе
21
Эррера
21
Эррера
5
Гуйе
9
Икарди
7
Сарабия
7
Сарабия
9
Икарди
36
Гимарайнс
23
Мендес
23
Мендес
36
Гимарайнс
6
Марсело
2
Андерсен
2
Андерсен
6
Марсело
15
Дюбуа
2
Рафаэл
2
Рафаэл
15
Дюбуа
9
Дембеле
11
Траоре
11
Траоре
9
Дембеле
10
Депай
9
Экамби
9
Экамби
10
Депай
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
15
Серхио Рико
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
10
Райан Шерки
АП
1
Антони Расьоппи
ВР
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
15
Серхио Рико
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
10
Райан Шерки
АП
1
Антони Расьоппи
ВР
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча ПСЖ - Лион
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Стад де Франс
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