май 2020
июнь 2020
Норвегия. Элитсериен 2020, 1 тур
16 июня, вторник
19:00
Матч завершен
16 июня, вторник
19:00
Матч завершен
16 июня, вторник
19:00
Матч завершен
16 июня, вторник
21:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2019/2020), 2 тур, группа C
Австрия. Бундеслига (2019/2020), 5 тур, группа B
16 июня, вторник
19:30
Матч завершен
16 июня, вторник
19:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2019/2020), 32 тур
Испания. Примера (2019/2020), 29 тур
Португалия. Примейра (2019/2020), 27 тур
16 июня, вторник
21:00
Матч завершен