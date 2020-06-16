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    Расписание матчей 16-06-2020

    май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Норвегия. Элитсериен 2020, 1 тур
    16 июня, вторник
    19:00
    Олесунн
    1:4
    Мольде
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    19:00
    Викинг
    2:4
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    19:00
    Русенборг
    0:0
    Кристиансунн
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    19:00
    Одд
    1:2
    Сандефьорд
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    19:00
    Стабек
    0:0
    Мьёндален
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    21:30
    Сарпсборг 08
    0:1
    Волеренга
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 2 тур, группа C
    16 июня, вторник
    19:00
    Хорсенс
    2:2
    Эсбьерг
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    21:00
    Рандерс
    4:0
    Хобро
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 5 тур, группа B
    16 июня, вторник
    19:30
    Санкт-Пельтен
    1:0
    Маттерсбург
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    19:30
    Адмира Ваккер
    1:1
    Альтах
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    21:30
    Аустрия
    1:0
    Тироль
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 32 тур
    16 июня, вторник
    19:30
    Боруссия
    3:0
    Вольфсбург
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    21:30
    Вердер
    0:1
    Бавария
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    21:30
    Фрайбург
    2:1
    Герта
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    21:30
    Унион
    1:0
    Падерборн
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 29 тур
    16 июня, вторник
    20:30
    Хетафе
    0:0
    Эспаньол
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    20:30
    Вильярреал
    1:0
    Мальорка
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    23:00
    Барселона
    2:0
    Леганес
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 27 тур
    16 июня, вторник
    21:00
    Санта-Клара
    1:1
    Портимоненси
    Матч завершен
    16 июня, вторник
    23:15
    Авеш
    0:0
    Порту
    Матч завершен
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