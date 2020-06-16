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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Маттерсбург
Санкт-Пельтен - Маттерсбург: обзор матча 16 июня 2020
Санкт-Пельтен
16.06.2020, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Маттерсбург
38'
A. Cariús
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Маттерсбург
Желтая карточка
С. Инголич
82'
Замена
D. Drescher
️️️️
K. Schulz
82'
77'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
M. Pusic
Желтая карточка
A. Cariús
76'
Желтая карточка
D. Schutz
72'
68'
Замена
P. BÃ¼rger
️️️️
M. Lercher
Замена
D. Schutz
️️️️
N. Meister
59'
54'
Желтая карточка
А. Грубер
Вторая желтая
К. Бурк
50'
Желтая карточка
M. Rasner
42'
Желтая карточка
К. Бурк
41'
ГОЛ! 1:0!
A. Cariús
Пас отдал
N. Meister
38'
Замена
A. Cariús
️️️️
D. Luxbacher
16'
Замена
M. Rasner
️️️️
M. Ambichl
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
8
Michael Ambichl
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
Маттерсбург
21
Markus Kuster
ВР
18
Lukas Rath
ЦЗ
10
Jano
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
0
A. Holler
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
5
Michael Lercher
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
0
M. Pusic
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Ивица Вастич
Санкт-Пельтен
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
8
Martin Rasner
ЦП
0
G. Davies
ЦП
77
Alan Cariús
ЦП
0
I. Ouedraogo
ЦФ
Маттерсбург
16
Tino Casali
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
15
Nico Pichler
ЦП
33
Patrick BÃ¼rger
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
3-4-3
1
17
Мухамедбегович
4
Кларер
33
44
8
25
Инголич
10
Любичич
0
7
Бурк
10
3-4-3
21
18
10
31
Марер
10
Саломон
14
5
0
9
Грубер
0
30
Кюн
44
29
29
44
0
20
20
0
8
8
8
8
10
77
77
10
5
33
33
5
0
33
Олатунжи
33
Олатунжи
0
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Маттерсбург
23
Kilian Kretschmer
ВР
0
G. Davies
ЦП
0
I. Ouedraogo
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
15
Nico Pichler
ЦП
Главный тренер
Ивица Вастич
Остались в запасе
23
Kilian Kretschmer
ВР
0
G. Davies
ЦП
0
I. Ouedraogo
ЦФ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
15
Nico Pichler
ЦП
Главный тренер
Ивица Вастич
Статистика матча Санкт-Пельтен - Маттерсбург
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Информация о матче
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Маттерсбург
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