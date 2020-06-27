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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Маттерсбург - Адмира Ваккер
Маттерсбург - Адмира Ваккер: обзор матча 27 июня 2020
Маттерсбург
27.06.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 8 тур
1 : 2
Завершен
Адмира Ваккер
49'
K. Pusch (П)
73'
С. Бакиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маттерсбург - Адмира Ваккер
Желтая карточка
P. BÃ¼rger
90'
+3
88'
Желтая карточка
M. Maier
84'
Желтая карточка
М. Лакнер
83'
Замена
M. Kadlec
️️️️
K. Pusch
83'
Замена
P. Petlach
️️️️
С. Пейнтсил
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
F. Hart
79'
75'
Желтая карточка
Э. Айву
73'
ГОЛ! 0:2!
С. Бакиш
Пас отдал
С. Пейнтсил
Замена
P. BÃ¼rger
️️️️
M. Pusic
68'
68'
Замена
С. Бакиш
️️️️
М. Павелич
Замена
M. Lercher
️️️️
F. MiesenbÃ¶ck
68'
Замена
M. Steinwender
️️️️
A. Holler
68'
67'
Желтая карточка
М. Юльманн
66'
Замена
М. Павелич
️️️️
С. Бауэр
63'
Желтая карточка
E. Hoffer
Желтая карточка
F. MiesenbÃ¶ck
62'
Желтая карточка
А. Грубер
58'
Желтая карточка
P. Erhardt
55'
53'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
49'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
K. Pusch
Желтая карточка
L. Rath
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маттерсбург
21
Markus Kuster
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
10
Jano
ЦЗ
0
A. Holler
ЦП
12
Florian Hart
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
0
M. Pusic
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
Главный тренер
Ивица Вастич
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
22
Marcus Maier
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
23
Мортен Юльманн
ЦП
31
Kolja Pusch
ЦП
16
Erwin Hoffer
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Маттерсбург
16
Tino Casali
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
33
Patrick BÃ¼rger
ЦФ
Адмира Ваккер
32
Christoph Haas
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
23
Pascal Petlach
ЦЗ
70
Мухаммед Чам
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
3-4-3
21
31
Марер
18
10
0
6
7
12
30
Кюн
0
9
Грубер
3-5-2
1
4
Бауэр
4
Айву
6
22
5
Кершбаум
23
Юльманн
31
6
Лакнер
30
Пейнтсил
16
12
7
Эртльталер
7
Эртльталер
12
7
5
5
7
0
15
15
0
0
33
33
0
4
Бауэр
3
Павелич
3
Павелич
4
Бауэр
30
Пейнтсил
23
23
30
Пейнтсил
31
20
20
31
Павелич
12
Бакиш
12
Бакиш
Павелич
Остались в запасе
Маттерсбург
Адмира Ваккер
16
Tino Casali
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
14
Christoph Halper
ЦП
Главный тренер
Ивица Вастич
32
Christoph Haas
ВР
70
Мухаммед Чам
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
14
Christoph Halper
ЦП
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
70
Мухаммед Чам
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
Главный тренер
Ивица Вастич
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Маттерсбург - Адмира Ваккер
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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Маттерсбург
Адмира Ваккер
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Маттерсбург»
2016.01.22 19:45
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Маттерсбург»
2016.01.22 19:45
«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
2016.01.12 08:59
«Рубин» определился с соперниками по контрольным матчам
2016.01.08 01:10
«Майнц» приобрел нападающего сборной Австрии
2016.01.06 00:10
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
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