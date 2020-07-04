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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Маттерсбург
Аустрия - Маттерсбург: обзор матча 04 июля 2020
Аустрия
04.07.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 10 тур
1 : 0
Завершен
Маттерсбург
55'
M. Sax
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Маттерсбург
Желтая карточка
В. Демаку
89'
75'
Замена
M. Pusic
️️️️
M. Majnovics
Замена
N. Hahn
️️️️
А. Юкич
75'
Замена
В. Демаку
️️️️
Т. Эбнер
65'
Замена
Б. Пихлер
️️️️
M. Sax
65'
61'
Замена
A. Holler
️️️️
F. Borsos
ГОЛ! 1:0!
M. Sax
Пас отдал
B. Edomwonyi
55'
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
К. Моншейн
48'
46'
Замена
S. Schimandl
️️️️
В. Олатунжи
Замена
М. Жарджуэ
️️️️
M. Madl
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
30
Michael Madl
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
8
Патрик Виммер
ЦП
7
Maximilian Sax
ЦП
10
Доминик Прокоп
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
7
Александар Юкич
АП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Маттерсбург
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Nedeljko Malic
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
16
Luca Pichler
ЦП
15
Nico Pichler
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
25
Martin Majnovics
ЦФ
26
Filip Borsos
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ивица Вастич
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
6
Весел Демаку
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
6
Niels Hahn
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Маттерсбург
21
Markus Kuster
ВР
10
Jano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
24
Stephen Schimandl
ЦП
0
A. Holler
ЦП
0
M. Pusic
ЦФ
3-5-1-1
99
Кос
30
6
Боркович
28
7
10
Прокоп
8
Джегго
25
Эбнер
8
Виммер
7
Юкич
14
Моншейн
4-3-3
4
18
15
4
Немет
16
15
6
33
Олатунжи
26
25
7
Юкич
6
6
7
Юкич
30
99
Жарджуэ
99
Жарджуэ
30
25
Эбнер
6
Демаку
6
Демаку
25
Эбнер
7
11
Пихлер
11
Пихлер
7
14
Моншейн
34
34
14
Моншейн
33
Олатунжи
24
24
33
Олатунжи
26
0
0
26
25
0
0
25
Остались в запасе
Аустрия
Маттерсбург
1
Патрик Пенц
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
21
Markus Kuster
ВР
10
Jano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
Главный тренер
Ивица Вастич
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
10
Jano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Ивица Вастич
Статистика матча Аустрия - Маттерсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Информация о матче
Стадион:
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