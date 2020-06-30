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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Маттерсбург - Тироль
Маттерсбург - Тироль: обзор матча 30 июня 2020
Маттерсбург
30.06.2020, вторник, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 9 тур
4 : 1
Завершен
Тироль
4'
P. BÃ¼rger (П)
27'
F. Hart
61'
A. Holler
66'
Z. Dedic (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маттерсбург - Тироль
Замена
M. Majnovics
️️️️
L. Rath
86'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
A. Holler
86'
71'
Замена
Ю. Геллес
️️️️
Z. Dedic
71'
Замена
S. Neurauter
️️️️
S. Maierhofer
Пенальти не реализован!
M. Pusic
69'
66'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Z. Dedic
Замена
L. Pichler
️️️️
P. BÃ¼rger
64'
ГОЛ! 3:0!
A. Holler
61'
53'
Замена
C. Walch
️️️️
К. Йебоа
Замена
C. Halper
️️️️
F. Hart
46'
37'
Желтая карточка
B. Soares
Замена
M. Pusic
️️️️
А. Кюн
35'
31'
Красная карточка
I. Cabrera
29'
Замена
S. Santin
️️️️
Ф. Кох
ГОЛ! 2:0!
F. Hart
Пас отдал
Т. Марер
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
P. BÃ¼rger
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маттерсбург
21
Markus Kuster
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
10
Jano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
12
Florian Hart
ЦП
0
A. Holler
ЦП
33
Patrick BÃ¼rger
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
Главный тренер
Ивица Вастич
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
0
B. Soares
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
8
Kevin Nitzlnader
ЦЗ
13
Ione Cabrera
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
30
Михаэль Свобода
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Маттерсбург
16
Tino Casali
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
16
Luca Pichler
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
25
Martin Majnovics
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
0
M. Pusic
ЦФ
Тироль
1
Pascal Grunwald
ВР
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
19
Sandro Neurauter
ЦЗ
0
S. Santin
ЦП
18
Clemens Walch
ЦП
29
Kerber Felix
ЦФ
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
4-4-2
21
4
Немет
31
Марер
10
18
10
Саломон
12
0
6
30
Кюн
33
3-2-2-3
25
Освальд
24
Кох
8
13
0
0
6
Пецос
30
Свобода
0
0
9
Йебоа
18
25
25
18
33
16
16
33
12
14
14
12
0
33
Олатунжи
33
Олатунжи
0
30
Кюн
0
0
30
Кюн
0
16
Геллес
16
Геллес
0
0
19
19
0
24
Кох
0
0
24
Кох
9
Йебоа
18
18
9
Йебоа
Остались в запасе
Маттерсбург
Тироль
16
Tino Casali
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
Главный тренер
Ивица Вастич
29
Kerber Felix
ЦФ
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
1
Pascal Grunwald
ВР
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
Остались в запасе
29
Kerber Felix
ЦФ
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
1
Pascal Grunwald
ВР
Главный тренер
Ивица Вастич
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Маттерсбург - Тироль
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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