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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Маттерсбург - Санкт-Пельтен
Маттерсбург - Санкт-Пельтен: обзор матча 20 июня 2020
Маттерсбург
20.06.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Пельтен
44'
А. Грубер
86'
M. Pusic (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маттерсбург - Санкт-Пельтен
Желтая карточка
П. Саломон
90'
+5
Замена
M. Steinwender
️️️️
А. Грубер
90'
+1
88'
Желтая карточка
L.
ГОЛ с пенальти! 2:0!
M. Pusic
86'
Желтая карточка
P. BÃ¼rger
78'
Замена
M. Pusic
️️️️
A. Holler
77'
77'
Замена
С. Инголич
️️️️
D. Hofbauer
76'
Замена
G. Davies
️️️️
I. Ouedraogo
Желтая карточка
Т. Марер
69'
64'
Замена
N. Meister
️️️️
N. Gorzel
55'
Желтая карточка
A. Cariús
ГОЛ! 1:0!
А. Грубер
Пас отдал
А. Кюн
44'
Замена
P. BÃ¼rger
️️️️
F. Hart
41'
Желтая карточка
А. Грубер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маттерсбург
21
Markus Kuster
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
10
Jano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
12
Florian Hart
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
5
Michael Lercher
ЦП
0
A. Holler
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Ивица Вастич
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
33
Luan
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
4
Dominik Hofbauer
ЦП
20
N. Gorzel
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
0
I. Ouedraogo
ЦФ
8
Martin Rasner
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
Маттерсбург
16
Tino Casali
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
24
Stephen Schimandl
ЦП
15
Nico Pichler
ЦП
16
Luca Pichler
ЦП
33
Patrick BÃ¼rger
ЦФ
0
M. Pusic
ЦФ
Санкт-Пельтен
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ЦЗ
0
G. Davies
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
38
Christoph Messerer
ЦП
0
N. Meister
ЦФ
3-4-3
21
31
Марер
18
10
10
Саломон
6
5
12
9
Грубер
30
Кюн
0
3-4-3
1
33
17
Мухамедбегович
4
Кларер
20
10
Любичич
44
4
77
8
0
9
Грубер
15
15
9
Грубер
12
33
33
12
0
0
0
0
4
25
Инголич
25
Инголич
4
0
0
0
0
20
0
0
20
Остались в запасе
Маттерсбург
Санкт-Пельтен
16
Tino Casali
ВР
24
Stephen Schimandl
ЦП
15
Nico Pichler
ЦП
16
Luca Pichler
ЦП
Главный тренер
Ивица Вастич
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
38
Christoph Messerer
ЦП
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
24
Stephen Schimandl
ЦП
15
Nico Pichler
ЦП
16
Luca Pichler
ЦП
Остались в запасе
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
38
Christoph Messerer
ЦП
Главный тренер
Ивица Вастич
Статистика матча Маттерсбург - Санкт-Пельтен
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
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