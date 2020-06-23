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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Маттерсбург
Альтах - Маттерсбург: обзор матча 23 июня 2020
Альтах
23.06.2020, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Маттерсбург
3'
D. Nussbaumer
17'
M. Pusic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Маттерсбург
87'
Замена
F. Borsos
️️️️
M. Pusic
87'
Замена
M. Steinwender
️️️️
А. Грубер
Желтая карточка
Э. Шрайнер
85'
Замена
Х. Вильяльба
️️️️
К. Гебауэр
80'
78'
Замена
M. Majnovics
️️️️
M. Lercher
72'
Желтая карточка
П. Саломон
Пенальти не реализован!
S. Sam
72'
Замена
М. Фишер
️️️️
M. Meilinger
68'
64'
Замена
P. BÃ¼rger
️️️️
A. Holler
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
Э. Карич
62'
49'
Желтая карточка
L. Rath
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
23'
17'
ГОЛ! 1:1!
M. Pusic
Пас отдал
А. Грубер
ГОЛ! 1:0!
D. Nussbaumer
Пас отдал
M. Kobras
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
18
Эмир Карич
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
0
D. Nussbaumer
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Маттерсбург
21
Markus Kuster
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
10
Jano
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
0
A. Holler
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
0
M. Pusic
ЦФ
Главный тренер
Ивица Вастич
Альтах
13
B. Ozegovic
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
28
Андерсон
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
27
Frantz Pangop
ЦФ
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
Маттерсбург
16
Tino Casali
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
16
Luca Pichler
ЦП
15
Nico Pichler
ЦП
25
Martin Majnovics
ЦФ
26
Filip Borsos
ЦФ
33
Patrick BÃ¼rger
ЦФ
4-5-1
39
18
Карич
3
Шмидль
34
Турнвальд
18
Звишенбрюггер
11
20
Тартаротти
10
10
Гуэ
0
27
Гебауэр
4-4-2
21
10
18
5
31
Марер
10
Саломон
6
0
7
Эртльталер
0
9
Грубер
11
30
Фишер
30
Фишер
11
18
Карич
16
Шрайнер
16
Шрайнер
18
Карич
27
Гебауэр
20
Вильяльба
20
Вильяльба
27
Гебауэр
5
25
25
5
0
26
26
0
9
Грубер
15
15
9
Грубер
0
33
33
0
Остались в запасе
Альтах
Маттерсбург
27
Frantz Pangop
ЦФ
13
B. Ozegovic
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
28
Андерсон
ЦЗ
16
Tino Casali
ВР
16
Luca Pichler
ЦП
15
Nico Pichler
ЦП
Главный тренер
Ивица Вастич
Остались в запасе
27
Frantz Pangop
ЦФ
13
B. Ozegovic
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
28
Андерсон
ЦЗ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
16
Luca Pichler
ЦП
15
Nico Pichler
ЦП
Главный тренер
Ивица Вастич
Статистика матча Альтах - Маттерсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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