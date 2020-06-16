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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Авеш - Порту
Авеш - Порту: обзор матча 16 июня 2020
Авеш
16.06.2020, вторник, 23:15
Португалия. Примейра, 27 тур
0 : 0
Завершен
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авеш - Порту
89'
Замена
В. Абубакар
️️️️
Отавио
Желтая карточка
Д. Буату
83'
80'
Желтая карточка
Пепе
Замена
R. Macedo
️️️️
М. Мохаммади
74'
Желтая карточка
К. Фалькао
72'
Желтая карточка
М. Мохаммади
32'
24'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
22'
Пенальти не реализован!
З. Луиш
Желтая карточка
F.
19'
Желтая карточка
K. Yamga
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авеш
12
FÃ¡bio
ВР
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
11
Зидан Банжаки
ЦЗ
20
Эштрела
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦП
37
Bruno Xavier
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
90
Pedro Soares
ЦФ
77
Мехрдад Мохаммади
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
16
Mateus Uribe
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
19
Tomás Esteves
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Авеш
1
Raphael Aflalo
ВР
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
9
P. Delgado
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
45
Jose Varela
ЦП
14
Келвин Боатенг
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
91
Мусса Марега
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
4-4-2
12
2
20
Эштрела
25
11
Банжаки
39
Буату
0
29
Фалькао
37
77
Мохаммади
90
4-2-3-1
1
Маркесин
3
Пепе
99
Мбемба
16
2
Лейте
19
27
Оливейра
17
Корона
25
Отавио
14
Диас
29
Зе Луиш
77
Мохаммади
7
7
77
Мохаммади
25
Отавио
9
Абубакар
9
Абубакар
25
Отавио
Урибе
9
Тикиньо
9
Тикиньо
Урибе
Остались в запасе
Авеш
Порту
1
Raphael Aflalo
ВР
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
9
P. Delgado
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
45
Jose Varela
ЦП
14
Келвин Боатенг
ЦФ
20
Фабиу Виейра
ПП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Данилу Перейра
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Raphael Aflalo
ВР
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
9
P. Delgado
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
45
Jose Varela
ЦП
14
Келвин Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
20
Фабиу Виейра
ПП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Данилу Перейра
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Авеш - Порту
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
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