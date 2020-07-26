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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Авеш
Портимоненси - Авеш: обзор матча 26 июля 2020
Портимоненси
26.07.2020, воскресенье, 21:30
Португалия. Примейра, 34 тур
2 : 0
Завершен
Авеш
63'
В. Роша
89'
Денер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Авеш
ГОЛ! 2:0!
Денер
89'
88'
Желтая карточка
C. Tavares
Замена
Ф. Медейрос
️️️️
J. MartÃnez
86'
86'
Замена
️️️️
O. Diakhite
68'
Замена
B. Felipe
️️️️
A. Figueiredo
Желтая карточка
В. Роша
67'
ГОЛ! 1:0!
В. Роша
63'
Замена
А. Оливейра
️️️️
А. Боа Морте
58'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Б. Кошта
57'
Желтая карточка
А. Боа Морте
22'
3'
Желтая карточка
O. Diakhite
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
13
Денер
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
10
Табата
ПВ
15
Jackson MartÃnez
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Авеш
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
11
Зидан Банжаки
ЦП
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
98
Claudio Tavares
ЦФ
21
Mohamed Cheik Ali Toure
ЦФ
44
Bruno Morais
ЦФ
21
Reko Silva
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Jadson
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
21
Педру Са
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
92
Rodrigo
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Авеш
12
FÃ¡bio
ВР
13
Jailson
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
45
Jose Varela
ЦП
6
Bruno Felipe
ЦФ
97
Bruno Ribeiro
ЦФ
90
Pedro Soares
ЦФ
4-4-1-1
1
2
36
Поссиньоло
4
Роша
5
Канде
28
Кошта
12
10
Боа Морте
13
Денер
10
Табата
15
3-2-5
7
Мангаш
25
2
7
11
Банжаки
98
99
Муандилмаджи
21
44
21
10
Боа Морте
10
Оливейра
10
Оливейра
10
Боа Морте
28
Кошта
33
Фернандес
33
Фернандес
28
Кошта
15
7
Медейрос
7
Медейрос
15
25
6
6
25
Остались в запасе
Портимоненси
Авеш
92
Rodrigo
ЦФ
94
Самуэл
ВР
4
Jadson
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
0
R. Vaz Te
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
97
Bruno Ribeiro
ЦФ
14
Эрик Вейга
ЦП
90
Pedro Soares
ЦФ
12
FÃ¡bio
ВР
13
Jailson
ЦЗ
45
Jose Varela
ЦП
Остались в запасе
92
Rodrigo
ЦФ
94
Самуэл
ВР
4
Jadson
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
0
R. Vaz Te
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Остались в запасе
97
Bruno Ribeiro
ЦФ
14
Эрик Вейга
ЦП
90
Pedro Soares
ЦФ
12
FÃ¡bio
ВР
13
Jailson
ЦЗ
45
Jose Varela
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Портимоненси - Авеш
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
Новости команд
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