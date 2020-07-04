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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Авеш
Брага - Авеш: обзор матча 04 июля 2020
Брага
04.07.2020, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 30 тур
4 : 0
Завершен
Авеш
49'
Р. Фонте
54'
Р. Орта
83'
А. Руис
90+3'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Авеш
ГОЛ! 4:0!
Паулинью
90'
+3
Замена
Ж. Новейш
️️️️
А. Орта
87'
ГОЛ! 3:0!
А. Руис
Пас отдал
Паулинью
83'
83'
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Мохаммади
Желтая карточка
Р. Орта
78'
Замена
️️️️
Д. Карму
75'
Замена
А. Руис
️️️️
Р. Фонте
75'
69'
Замена
З. Банжаки
️️️️
A. Figueiredo
69'
Замена
R. Macedo
️️️️
Эштрела
ГОЛ! 2:0!
Р. Орта
Пас отдал
Паулинью
54'
52'
Желтая карточка
Р. Мангаш
ГОЛ! 1:0!
Р. Фонте
Пас отдал
Тринкау
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Андре Орта
ЦП
11
Diogo Viana
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Авеш
1
Raphael Aflalo
ВР
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
0
K. Yamga
ЦП
20
Эштрела
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
44
Bruno Morais
ЦФ
21
Reko Silva
ЦФ
90
Pedro Soares
ЦФ
77
Мехрдад Мохаммади
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Авеш
12
FÃ¡bio
ВР
13
Jailson
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
45
Jose Varela
ЦП
11
Зидан Банжаки
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
98
Claudio Tavares
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
14
Келвин Боатенг
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Матеус
2
Виана
6
Карму
5
Амадор
6
Палинья
6
Орта
11
21
Орта
26
Паулинью
7
Тринкау
17
Фонте
3-3-4
1
2
7
Мангаш
25
0
20
Эштрела
29
Фалькао
77
Мохаммади
90
21
44
6
Орта
7
Новейш
7
Новейш
6
Орта
17
Фонте
9
Руис
9
Руис
17
Фонте
25
11
Банжаки
11
Банжаки
25
20
Эштрела
7
7
20
Эштрела
77
Мохаммади
14
Боатенг
14
Боатенг
77
Мохаммади
Остались в запасе
Брага
Авеш
13
Галено
ЛВ
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
98
Claudio Tavares
ЦФ
12
FÃ¡bio
ВР
13
Jailson
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
45
Jose Varela
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Остались в запасе
13
Галено
ЛВ
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
Остались в запасе
98
Claudio Tavares
ЦФ
12
FÃ¡bio
ВР
13
Jailson
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
45
Jose Varela
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Брага - Авеш
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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