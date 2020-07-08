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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Авеш - Витория Сетубал
Авеш - Витория Сетубал: обзор матча 08 июля 2020
Авеш
08.07.2020, среда, 23:15
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 0
Завершен
Витория Сетубал
4'
М. Мохаммади (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авеш - Витория Сетубал
Замена
B. Morais
️️️️
R. Oliveira
90'
+7
Желтая карточка
З. Банжаки
90'
+5
Замена
З. Банжаки
️️️️
М. Мохаммади
85'
Замена
Эштрела
️️️️
R. Silva
84'
80'
Вторая желтая
S.
79'
Замена
Т. Монтиэль
️️️️
J. Semedo
Вторая желтая
O. Diakhite
74'
66'
Замена
L.
️️️️
H. Pereira
59'
Желтая карточка
R. Mathiola
55'
Замена
R. Mathiola
️️️️
K. Hachadi
46'
Замена
A. Sousa
️️️️
А. Жорже
46'
Замена
️️️️
N. Valente
Желтая карточка
J.
44'
41'
Желтая карточка
S.
Желтая карточка
R. Oliveira
16'
15'
Желтая карточка
А. Жорже
7'
Пенальти не реализован!
N. Valente
Желтая карточка
O. Diakhite
6'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Мохаммади
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авеш
1
Raphael Aflalo
ВР
13
Jailson
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
45
Jose Varela
ЦП
21
Reko Silva
ЦФ
77
Мехрдад Мохаммади
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Витория Сетубал
31
Георгий Макаридзе
ВР
5
Жубал
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
24
Bruno Pires
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
29
JosÃ© Semedo
ЦП
8
Nuno Valente
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
9
Khalid Hachadi
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Авеш
12
FÃ¡bio
ВР
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
20
Эштрела
ЦП
11
Зидан Банжаки
ЦП
98
Claudio Tavares
ЦФ
44
Bruno Morais
ЦФ
14
Келвин Боатенг
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
90
Pedro Soares
ЦФ
Витория Сетубал
1
Жоау Валиду
ВР
25
Leandrinho
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
34
Leandro Vilela
ЦП
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
0
J. Meira
ЦФ
14
Alex
ЦФ
20
Rodrigo Mathiola
ЦФ
4-3-3
1
13
2
25
39
Буату
7
29
Фалькао
45
99
Муандилмаджи
77
Мохаммади
21
3-2-4-1
31
Макаридзе
24
17
99
5
Жубал
4
Жорже
8
10
11
Мансилья
29
9
7
44
44
7
21
20
Эштрела
20
Эштрела
21
77
Мохаммади
11
Банжаки
11
Банжаки
77
Мохаммади
9
20
20
9
99
25
25
99
29
8
Монтиэль
8
Монтиэль
29
4
Жорже
14
14
4
Жорже
Остались в запасе
Авеш
Витория Сетубал
98
Claudio Tavares
ЦФ
12
FÃ¡bio
ВР
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
14
Келвин Боатенг
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
90
Pedro Soares
ЦФ
1
Жоау Валиду
ВР
0
J. Meira
ЦФ
14
Alex
ЦФ
34
Leandro Vilela
ЦП
Главный тренер
Ким Машаду
Остались в запасе
98
Claudio Tavares
ЦФ
12
FÃ¡bio
ВР
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
14
Келвин Боатенг
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
90
Pedro Soares
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
0
J. Meira
ЦФ
14
Alex
ЦФ
34
Leandro Vilela
ЦП
Главный тренер
Ким Машаду
Статистика матча Авеш - Витория Сетубал
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу до Бонфим
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Авеш
Витория Сетубал
Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
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13
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2
Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»
2019.08.18 11:40
8
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8
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6
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2019.05.05 07:55
1
Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
13
Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»
2019.11.22 17:17
2
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2019.08.18 11:40
8
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
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«МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал»
2018.08.03 06:41
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