Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра
Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра: обзор матча 04 июля 2020
Витория Сетубал
04.07.2020, суббота, 19:00
Португалия. Примейра, 30 тур
2 : 3
Завершен
Пасуш де Феррейра
27'
R. Mathiola
45+4'
B. Pires
47'
D. Tanque
61'
Маракас
72'
Денилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра
Замена
️️️️
A. Sousa
84'
79'
Желтая карточка
О. Рябчук
Замена
K. Hachadi
️️️️
N. Valente
78'
76'
Замена
М. Баксиньо
️️️️
Маракас
76'
Замена
М. Диаби
️️️️
D. Tanque
72'
ГОЛ! 2:3!
Денилсон
Пас отдал
D. Tanque
Желтая карточка
Карлиньос
63'
Замена
Жубал
️️️️
R. Mathiola
62'
Замена
L. Vilela
️️️️
J. Meira
62'
61'
ГОЛ! 2:2!
Маракас
Пас отдал
A. Castanheira (pen.)
55'
Замена
Денилсон
️️️️
Ж. Силва
47'
ГОЛ! 2:1!
D. Tanque
Пас отдал
A. Castanheira (pen.)
46'
Замена
Уилтон
️️️️
Л. Карлос
ГОЛ! 2:0!
B. Pires
Пас отдал
Ã. Bessa
45'
+4
39'
Желтая карточка
Ж. Силва
ГОЛ! 1:0!
R. Mathiola
Пас отдал
H. Pereira
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Сетубал
31
Георгий Макаридзе
ВР
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
24
Bruno Pires
ЦЗ
10
Ãber Bessa
ЦП
8
Nuno Valente
ЦП
29
JosÃ© Semedo
ЦП
14
AndrÃ© Sousa
ЦП
0
J. Meira
ЦФ
20
Rodrigo Mathiola
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Пасуш де Феррейра
87
Ricardo Ribeiro
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
8
Педринью
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Витория Сетубал
1
Жоау Валиду
ВР
1
Lucas Paes
ВР
5
Жубал
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
34
Leandro Vilela
ЦП
14
Alex
ЦФ
9
Khalid Hachadi
ЦФ
Пасуш де Феррейра
23
Marco Sousa
ВР
6
Bruno Teles
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
29
Vasco Rocha
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
10
Денилсон
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
8
Welthon
ЦФ
3-4-3
31
Макаридзе
99
4
Жорже
24
10
29
14
8
11
Карлиньос
20
0
4-4-2
87
2
Силва
26
Маракас
44
5
Рябчук
22
Карлос
46
Эустакиу
8
Педринью
7
7
Амарал
99
20
5
Жубал
5
Жубал
20
0
34
34
0
8
9
9
8
26
Маракас
2
Баксиньо
2
Баксиньо
26
Маракас
99
44
Диаби
44
Диаби
99
2
Силва
10
Денилсон
10
Денилсон
2
Силва
22
Карлос
9
Уилтон
9
Уилтон
22
Карлос
Остались в запасе
Витория Сетубал
Пасуш де Феррейра
1
Жоау Валиду
ВР
14
Alex
ЦФ
1
Lucas Paes
ВР
11
Брайан Мансилья
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
Главный тренер
Ким Машаду
23
Marco Sousa
ВР
6
Bruno Teles
ЦЗ
29
Vasco Rocha
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Welthon
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
14
Alex
ЦФ
1
Lucas Paes
ВР
11
Брайан Мансилья
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
Остались в запасе
23
Marco Sousa
ВР
6
Bruno Teles
ЦЗ
29
Vasco Rocha
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Welthon
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу до Бонфим
Новости команд
Все
Витория Сетубал
Пасуш де Феррейра
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
13
Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»
2019.11.22 17:17
2
Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»
2019.08.18 11:40
8
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
2019.08.18 01:25
8
«МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал»
2018.08.03 06:41
1
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+