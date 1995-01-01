Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»

Нападающий «Порту» Зе Луиш прокомментировал хет-трик в матче второго тура Примейры против «Витории Сетубал» (4:0). Футболист летом был куплен у «Спартака».
«Идеальный вечер. Поддержка фанатов – здорово. Мы должны были показать, что сильны и едины.
Мои усилия оцениваются по достоинству, это приятно. Это придает силы для дальнейшей работы над собой», – цитирует африканца SAPO Desporte.
- На текущей неделе «Порту» вылетел из Лиги чемпионов от «Краснодара».
- После двух туров Примейры команда из Порту набрала три очка.
- Зе Луиш со «Спартаком» становился чемпионом России.