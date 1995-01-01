Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»

    Нападающий «Порту» Зе Луиш прокомментировал хет-трик в матче второго тура Примейры против «Витории Сетубал» (4:0). Футболист летом был куплен у «Спартака».

    «Идеальный вечер. Поддержка фанатов – здорово. Мы должны были показать, что сильны и едины.

    Мои усилия оцениваются по достоинству, это приятно. Это придает силы для дальнейшей работы над собой», – цитирует африканца SAPO Desporte.

    • На текущей неделе «Порту» вылетел из Лиги чемпионов от «Краснодара».
    • После двух туров Примейры команда из Порту набрала три очка.
    • Зе Луиш со «Спартаком» становился чемпионом России.

    Источник: SAPO Desporte

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73277
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru