Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»

Нападающий «Порту» Зе Луиш прокомментировал хет-трик в матче второго тура Примейры против «Витории Сетубал» (4:0). Футболист летом был куплен у «Спартака».

«Идеальный вечер. Поддержка фанатов – здорово. Мы должны были показать, что сильны и едины.

Мои усилия оцениваются по достоинству, это приятно. Это придает силы для дальнейшей работы над собой», – цитирует африканца SAPO Desporte.