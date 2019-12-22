- 22 декабря 2019
- 01:15 Видео Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча 13
- 22 ноября 2019
- 17:17 Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом» 2
- 18 августа 2019
- 11:40 Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер» 8
- 01:25 Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик 8
- 3 августа 2018
- 06:41 «МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал» 1
- 20 февраля 2017
- 23:36 Защитник «Витории Сетубал» отказался переходить в «Локомотив» 6
- 11 февраля 2017
- 19:25 По ходу сезона были уволены 13 тренеров клубов португальской Примейры
- 26 января 2017
- 06:49 «Брага» вышла в финал Кубка португальской лиги
- 2 августа 2016
- 12:08 Форвард «Витории» заинтересовал «Спартак» и «Краснодар» 1
- 14 декабря 2015
- 23:59 «Арсенал» и «Челси» интересуются молодым игроком «Бенфики»
- 9 ноября 2015
- 03:59 «Порту» на «Драгау» в 2015 году не пропустил ни одного гола в матчах чемпионата