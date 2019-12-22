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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Витория Сетубал
Витория Сетубал
Сетубал
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эштадиу до Бонфим
Сайт:
http://www.vfc.pt/
Тренер:
Ким Машаду
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Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
13
Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»
2019.11.22 17:17
2
Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»
2019.08.18 11:40
8
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
2019.08.18 01:25
8
«МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал»
2018.08.03 06:41
1
Защитник «Витории Сетубал» отказался переходить в «Локомотив»
2017.02.20 23:36
6
По ходу сезона были уволены 13 тренеров клубов португальской Примейры
2017.02.11 19:25
«Брага» вышла в финал Кубка португальской лиги
2017.01.26 06:49
Форвард «Витории» заинтересовал «Спартак» и «Краснодар»
2016.08.02 12:08
1
«Арсенал» и «Челси» интересуются молодым игроком «Бенфики»
2015.12.14 23:59
«Порту» на «Драгау» в 2015 году не пропустил ни одного гола в матчах чемпионата
2015.11.09 03:59
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