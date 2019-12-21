Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в «девятку» на последней минуте кубкового матча

В матче третьего тура Кубка португальской лиги «Витория Сетубал» сыграла вничью с «Бенфикой» – 2:2.
Хозяева проигрывали со счетом 0:2 к 83-й минуте, однако сумели свести встречу к ничейному результату благодаря дублю форварда Элдера Гедеша.
В эпизоде со вторым забитым мячом Гедеш пробил в падении через себя с линии штрафной, после чего мяч влетел в дальний верхний угол ворот российского вратаря «Бенфики» Ивана Злобина.
GOLO! Vitória FC, Guedes aos 90' 2', Vitória FC 2-2 SL Benfica #AllianzCup #VFCSLB— VSPORTS (@vsports_pt) December 21, 2019
Vê todos os lances: https://t.co/gpzpxs8Cc0 pic.twitter.com/Hbhdp4nQe3
- Злобин провел все три матча в Кубке лиги и пропустил три гола.
- «Бенфика» с тремя очками занимает второе место в группе B Кубка.
- «Сетубал» – третий с двумя баллами.