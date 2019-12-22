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  • Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча

Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча

22 декабря 2019, 01:15
13

В матче третьего тура Кубка португальской лиги «Витория Сетубал» сыграла вничью с «Бенфикой» – 2:2.

Хозяева проигрывали со счетом 0:2 к 83-й минуте, однако сумели свести встречу к ничейному результату благодаря дублю форварда Элдера Гедеша.

В эпизоде со вторым забитым мячом Гедеш пробил в падении через себя с линии штрафной, после чего мяч влетел в дальний верхний угол ворот российского вратаря «Бенфики» Ивана Злобина.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Злобин провел все три матча в Кубке лиги и пропустил три гола.
  • «Бенфика» с тремя очками занимает второе место в группе B Кубка.
  • «Сетубал» – третий с двумя баллами.

Источник: Бомбардир.ру
Португалия. Примейра Португалия Витория Сетубал Бенфика
Комментарии (13)
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Бухбух
1576994850
Пропустил, потому что росточком не вышел.
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Добрый Бобер
1576994997
Шикардос!
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Из Твери Леха
1576996840
Теперь на Родину только ехать, в Урал какой-нибудь...
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Пельш 1
1576997437
Да ладно, всё нормально, с кем не бывает. Он не первый и не последний, кому за шиворот закидывают!
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alex1951
1577001318
Ну так не между ног же пропустил....
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serhio80
1577002072
Такое не тащится)
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backhoserde
1577020095
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zigbert
1577105912
Вратарский мяч.
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