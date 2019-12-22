Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в «девятку» на последней минуте кубкового матча

В матче третьего тура Кубка португальской лиги «Витория Сетубал» сыграла вничью с «Бенфикой» – 2:2.
Хозяева проигрывали со счетом 0:2 к 83-й минуте, однако сумели свести встречу к ничейному результату благодаря дублю форварда Элдера Гедеша.
В эпизоде со вторым забитым мячом Гедеш пробил в падении через себя с линии штрафной, после чего мяч влетел в дальний верхний угол ворот российского вратаря «Бенфики» Ивана Злобина.
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- Злобин провел все три матча в Кубке лиги и пропустил три гола.
- «Бенфика» с тремя очками занимает второе место в группе B Кубка.
- «Сетубал» – третий с двумя баллами.
Источник: Бомбардир.ру