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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Витория Сетубал
Результаты
Витория Сетубал - результаты матчей
Сетубал
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эштадиу до Бонфим
Сайт:
http://www.vfc.pt/
Тренер:
Ким Машаду
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Португалия. Примейра. 2019/2020
Португалия. Примейра. 2018/2019
Португалия. Примейра. 2017/2018
Португалия. Примейра. 2016/2017
Португалия. Примейра. 2015/2016
Португалия. Примейра. 2014/2015
Португалия. Высшая лига. 2013/2014
Португалия. Высшая лига. 2012/2013
Португалия. Высшая лига. 2011/2012
Португалия. Высшая лига. 2010/2011
Чемпионат Португалии. 2009/2010
26.07 | 21:30
Витория Сетубал
2 : 0
Белененсеш
21.07 | 21:00
Спортинг
0 : 0
Витория Сетубал
13.07 | 23:15
Витория Сетубал
1 : 2
Фамаликан
08.07 | 23:15
Авеш
1 : 0
Витория Сетубал
04.07 | 19:00
Витория Сетубал
2 : 3
Пасуш де Феррейра
30.06 | 21:15
Витория Гимараеш
2 : 0
Витория Сетубал
23.06 | 21:00
Витория Сетубал
1 : 2
Риу Аве
18.06 | 21:00
Боавишта
3 : 1
Витория Сетубал
10.06 | 19:00
Витория Сетубал
2 : 2
Санта-Клара
04.06 | 20:00
Маритиму
1 : 1
Витория Сетубал
07.03 | 21:00
Витория Сетубал
1 : 1
Бенфика
28.02 | 23:30
Портимоненси
0 : 0
Витория Сетубал
23.02 | 23:00
Брага
3 : 1
Витория Сетубал
14.02 | 23:30
Витория Сетубал
1 : 2
Жил Висенте
09.02 | 18:00
Морейренcе
1 : 1
Витория Сетубал
01.02 | 21:00
Витория Сетубал
0 : 4
Порту
26.01 | 18:00
Тондела
0 : 3
Витория Сетубал
18.01 | 23:30
Белененсеш
0 : 1
Витория Сетубал
11.01 | 23:30
Витория Сетубал
1 : 3
Спортинг
05.01 | 23:00
Фамаликан
3 : 0
Витория Сетубал
14.12 | 23:30
Витория Сетубал
1 : 0
Авеш
08.12 | 18:00
Пасуш де Феррейра
2 : 3
Витория Сетубал
01.12 | 20:30
Витория Сетубал
1 : 1
Витория Гимараеш
09.11 | 18:30
Риу Аве
1 : 0
Витория Сетубал
05.11 | 00:01
Витория Сетубал
1 : 0
Боавишта
31.10 | 23:15
Санта-Клара
1 : 1
Витория Сетубал
26.10 | 20:00
Витория Сетубал
0 : 0
Маритиму
28.09 | 21:00
Бенфика
1 : 0
Витория Сетубал
22.09 | 20:00
Витория Сетубал
0 : 0
Портимоненси
13.09 | 22:30
Витория Сетубал
1 : 0
Брага
31.08 | 23:30
Жил Висенте
0 : 0
Витория Сетубал
23.08 | 21:00
Витория Сетубал
0 : 0
Морейренcе
17.08 | 23:30
Порту
4 : 0
Витория Сетубал
12.08 | 22:15
Витория Сетубал
0 : 0
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